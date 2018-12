“SONO TORNATA SINGLE” - LUCIANA LITTIZZETTO HA CHIUSO LA STORIA VENTENNALE CON IL COMPAGNO DAVIDE GRAZIANO, EX BATTERISTA DEGLI “AFRICA UNITE”: “È UNA QUESTIONE COMPLICATA, UNA ROBA COMPLESSA DI CUI NON MI SENTO DI PARLARE. È QUALCOSA CHE ANCORA NON MI SENTO DI RACCONTARE…”

Da www.liberoquotidiano.it

Crisi personale per Luciana Littizzetto. La comica protagonista di Che tempo che fa al fianco di Fabio Fazio ha confessato al settimanale DiPiù di essere tornata single: finita dunque la sua storia ventennale con il compagno Davide Graziano.

"È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare. È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare". "Sto che di questa cosa dico e non dico - ha ammesso Lucianina -, anzi, preferirei non dire per niente perché proprio adesso non me la sento. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata".

La Littizzetto, 54 anni, fa coppia fissa con Graziano dal 1997 e con il musicista, ex batterista del gruppo reggae torinese Africa unite, ha avuto in affido due figli di origine macedone, Vanessa e Jordan (oggi rispettivamente 24 e 21 anni).

