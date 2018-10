“SPERO MARCISCA ALL’INFERNO” – COSI' UNA MADRE COMMENTA SU FACEBOOK LA MORTE DEL FIGLIO 34ENNE, UCCISO DA UN CACCIATORE MENTRE ERA IN SELLA ALLA SUA MOUNTAIN BIKE IN FRANCIA – “ERA UN PEDOFILO, LA MIA UNICA DELUSIONE È CHE SIA MORTO ALL’ISTANTE” – L’EX FIDANZATA: “SE LO MERITAVA. MI HA STUPRATA 100 VOLTE MINACCIANDOMI CON UN COLTELLO” – MA L’ATTUALE COMPAGNA ROMPE IL SILENZIO PER DIFENDERLO

Chi era veramente Marc Sutton rimarrà avvolto per sempre nel mistero. Lui non potrà più difendersi dalle accuse rivoltegli da sua madre e da una sua ex ragazza dopo essere stato ucciso per sbaglio da un cacciatore che lo aveva scambiato per un animale.

Da una parte ci sono loro, dall’altra la donna che Sutton ha amato fino all’ultimo giorno della sua vita. In mezzo, una marea di parole, di gravi accuse e il disprezzo di una madre verso un figlio che, come lei stessa ha dichiarato, “meritava di morire”.

Sutton, 34 anni, è stato ucciso sabato mentre era in sella alla mountain bike lungo un sentiero a Montriond nelle Alpi francesi, vicino a Morzine: un cacciatore lo ha scambiato per un animale e ha fatto fuoco.

«Spero che tu marcisca all'inferno Marc Thomas Sutton - ha scritto sua madre Katrina - La mia unica delusione è che sei morto all'istante. Per le persone che rimangono inorridite leggendo tutto questo, vi dico che non sono un troll, ma la donna che gli ha dato la vita.

Quest'uomo era un mostro. Il cacciatore ha mirato bene. È una questione di karma». La donna ha dichiarato che il figlio era una pedofilo violento e che si sentiva sollevata dalla sua morte: «Ho pianto per il sollievo, sono contenta che sia morto. Meritava di essere ucciso come un animale: era il più grande animale che potesse esserci».

In difesa di Sutton ha parlato la sua ultima compagna, Jo Watts, che ha interrotto il suo silenzio per rispondere alle accuse: «Sono solo falsità e bugie. Ad aggiungersi al mio dolore ci sono queste persone, che hanno scelto di parlare solo ora che Marc non si può più difendere».

