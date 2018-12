“È STATA SOLO UNA LEGGEREZZA” – I GENITORI MINIMIZZANO LA RISSA ALLA RECITA DI NATALE DI GELA. LO SPETTACOLO DEI BAMBINI SARÀ RECUPERATO OGGI, LA PRESIDE È IMBARAZZATA: “C’È UNA MENTALITÀ NON POSITIVA” – I VIDEO DELLE MAMME CHE SI PRENDONO A PUGNI TRA I BIMBI-ANGIOLETTI DISPERATI

1 – LA MAXIRISSA TRA LE MAMME PER FILMARE LA RECITA DI NATALE

Andrea Cuomo per “il Giornale”

rissa mamme recita gela

Se il Grinch avesse voluto organizzare la «sua» festa di Natale non avrebbe potuto escogitare nulla di meglio. Una recita con bambini vestiti da angioletti che piangono terrorizzati, sedioline rovesciate ovunque, la polizia che si sguinzaglia e interroga. No, decisamente il mostriciattolo verde protagonista di libri e film che ama rovinare il Natale altrui avrebbe di che essere invidioso delle gesta di due donne siciliane che non saranno mai personaggi letterari ma davvero lo meriterebbero.

rissa mamme recita gela

Le due donne sono mamme di bambini che frequentano la scuola elementare Albani Roccella di Gela, in provincia di Agrigento. I piccini lunedì mattina erano impegnati nella recita natalizia, kermesse inesorabile nella vita di chiunque abbia tra i quattro e i dieci anni, che emoziona loro e stressa i genitori. Le due genitrici erano fortemente intenzionate a documentare quel momento fatidico con un video da girare con il telefonino.

rissa tra due mamme alla recita di natale di una scuola elementare a gela 2

E per questo hanno iniziato a litigare per conquistare il posto che garantisse l' inquadratura migliore per un filmino destinato inevitabilmente a proiezioni domestiche strappasbadigli. Capita in tutte le circostanze in cui i genitori diventano competitivi: gare sportive, saggi, recite appunto. Quello che dovrebbe essere un momento di letizia collettiva diventa un' esibizione personale di orgoglio genitoriale.

Ma di solito le beghe vengono risolte con qualche frase stizzita, al massimo un insulto. Ma a Gela le due mamme sono belle motivate: ognuna ritiene di avere diritto alla postazione del cameraman perfetto. Qualche parola, poi uno spintone, poi urla e pugni e schiaffi. Intervengono i rispettivi mariti e la rissa si ingigantisce, ruba la scena ai timidi protagonisti, che spaventati da quell' esplosione di livida violenza natalizia smettono di recitare il loro esile copione, si guardano sgomenti, poi fuggono spaventati.

rissa mamme recita gela

La recita è sospesa. La palestra diventa saloon, il bianco natale un Natale da cronaca nera. Volano schiaffi, telefoni, un video amatoriale riprende una bambina che cade travolta dalle erinni colme di letizia festiva. Qualcuno ha la prima idea saggia della giornata: chiama la polizia. Che arriva, con due volanti, come in un' operazione delicata. Gli agenti arrivano, sedano quello che c' è da sedare, fermano due uomini e due donne, che nel frattempo hanno riportato anche lievi ferite, e li portano in commissariato, dove li identificano e deferiscono alla magistratura.

rissa mamme recita gela

Tra le testimonianze acquisite agli atti dell' inchiesta «rissa di Natale» anche alcuni dei video girati dai genitori. Lo scopo è quello di definire le responsabilità dei partecipanti alla gazzarra e di identificare eventuali altri facinorosi. Gela è una città abituata a finire sui giornali solo nelle pagine della cronaca nera. Ma questa volta l' impressione è che nella città del petrolchimico ci si vergogni davvero per questa performance.

Di sicuro arrossisce la dirigente scolastica dell' istituto, Rosalba Marchisciana: «C' è una mentalità non positiva, il continuo ostentare di eseguire trofei, di essere i primi, porta una conflittualità nelle relazioni che è dilagante. Credo che ci sia un male diffuso che è quella di una rissosità così accelerata, improvvisa, per cose futili. Mi scuso con la comunità scolastica, principalmente con i bambini, che non meritano assolutamente niente di quello che hanno visto». La dirigente non si arrende: il recupero della recita si terrà oggi. La scuola ha anche annunciato che si costituirà parte civile in caso di processo.

2 – I GENITORI MINIMIZZANO LA RISSA ALLA RECITA "SOLO UNA LEGGEREZZA"

Estratto dell’articolo di Fabio Albanese per “la Stampa”

rissa mamme recita gela

«Una leggerezza di due persone». La preside della scuola "Albani Roccella" prova a smorzare il clamore, dopo la rissa tra due donne, parenti di due bambini che stavano per cominciare con i compagnetti la recita di Natale. «Un episodio isolato», «una pagina nera da superare», puntualizzano le insegnanti e gli altri genitori. (…)

rissa tra due mamme alla recita di natale di una scuola elementare a gela 4

«Cerchiamo di restituire normalità alla scuola - dice Rosalba Marchisciana, la preside - anche se siamo tutti addolorati per quanto è accaduto e che non vorremmo mai più vedere, né qui né altrove. E però facendo una rapida ricerca su Youtube con le parole "rissa alla recita di Natale" si trovano decine di filmati di episodi simili accaduti ovunque».

rissa tra due mamme alla recita di natale di una scuola elementare a gela 3

(…) Una scuola «di frontiera», si sarebbe detto una volta, dove i progetti su legalità e convivenza civile hanno un peso importante nella didattica: «E dire che della nostra scuola finora si era parlato solo perché i nostri ragazzi sono andati in giro per l' Italia a vincere premi sulla legalità - dice un' insegnante delle medie - e ora invece siamo additati come scuola violenta».

rissa tra due mamme alla recita di natale di una scuola elementare a gela 1

È uno sfogo condiviso anche dalle mamme: «A qualcuno i social hanno dato alla testa - dice una giovane donna che tiene in braccio un bimbo molto piccolo - non si può litigare per il posto da cui riprendere, non davanti ai bambini». «È stata una leggerezza», dicono in tanti, anche perché in queste ore a Gela, quando si discute di scuola, si pensa soprattutto alla decisione del commissario del Comune, Rosario Arena, di tagliare per il 2019 i fondi per la refezione scolastica. Proprio ieri pomeriggio la città è scesa in strada per protestare; ma nel corteo l' episodio della rissa davanti ai bambini teneva banco. (…)