“TUO PADRE NON VOLEVA ADOTTARTI” - VOLANO GLI STRACCI TRA BRAD PITT E ANGELINA JOLIE: DALLE INDAGINI DEI SERVIZI SOCIALI È EMERSO CHE L’ATTRICE HA RACCONTATO A PAX, UNO DEI FIGLI DELLA COPPIA, CHE PITT IN REALTÀ NON VOLEVA ADOTTARLO – ANGELINA HA MESSO TUTTI I FIGLI CONTRO IL PADRE NELLA SPERANZA DI OTTENERE UN AFFIDAMENTO ESCLUSIVO, MA…

Angelina Jolie avrebbe detto al figlio Pax, di quindici anni che suo padre Brad Pitt non voleva adottarlo. Secondo il Daily Mail durante il difficile divorzio, l’attrice avrebbe cercato di mettere i figli contro l’ex marito, come riportato anche dalle indagini dei servizi sociali.

Pax Thien, di origine vietnamita, è stato adottato dalla coppia tra il 2007 e il 2008, quando Shiloh, la prima figlia naturale della Jolie e di Brad Pitt, aveva circa un anno. Questo era, secondo la fonte del Daily Mail, uno dei motivi per i quali l’attore era contrario all’adozione di Pax: con una figlia così piccola, non c’era tempo per occuparsi di un bambino che non sapeva neanche una parola d’inglese.

Pare che questi scontri abbiano portato quasi a una rottura, con Pitt costretto dalla non ancora ex-moglie a firmare l’adozione contro la sua volontà.

L’attore ha smentito queste dicerie, ma Angelina non si è fermata, raccontando questa storia al figlio, ora in totale scontro con il padre. Non solo, secondo i servizi sociali, intervenuti durante il turbolento divorzio, Angie avrebbe messo, non necessariamente in maniera intenzionale, tutti i figli contro il padre, per ottenere l’affidamento esclusivo.

Ad oggi l’accordo prevede però un affidamento congiunto, seppure con più diritti per la Jolie, che non ha completamente vinto la sua battaglia.

Le fonti del Daily Mail sostengono che Brad Pitt stia tentando di ricucire il difficile rapporto con i figli con scarsi risultati, specie con tre dei figli maggiori, Maddox, da sempre molto protettivo verso la madre e suo confidente durante la separazione, Pax e Shiloh.

Il rapporto con i gemelli Vivienne e Knox è ancora in fase di costruzione, mentre l’unica che non si sarebbe allontanata dal padre è Zahara, di tredici anni.

