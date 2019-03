“UCCIDITI, NON APPARTIENI A QUESTO MONDO” – I BULLI LO INVITANO AL SUICIDIO E LUI, A SOLI 10 ANNI, DECIDE DI TOGLIERSI LA VITA: È UNA TERRIBILE STORIA DI BULLISMO QUELLA CHE ARRIVA DAL TEXAS DOVE UN BIMBO SI È IMPICCATO NELL’ARMADIO DI CASA – LA MADRE RACCONTA CHE PIÙ VOLTE ERA STATO PICCHIATO DAI COMPAGNI, MA LA SCUOLA AVEVA SEMPRE MINIMIZZATO…

Simone Pierini per “www.leggo.it”

kevin reese jr 8

Un vero e proprio invito al sucidio che il piccolo Kevin Reese jr ha drammaticamente accolto. Il bimbo di 10 anni del Texas si è impiccato dentro l'armadio della sua stanza. Non ha retto gli atti di bullismo ai quali era sottoposto da parte dei compagni di scuola. L'ultimo messaggio ricevuto sul suo tablet è inequivocabile: «Ucciditi, non appartieni a questo mondo», gli hanno scritto.

kevin reese jr 6

La mamma del piccolo ha raccontato alcuni episodi che lo hanno visto vittima di bullismo. «A novembre è tornato a casa da scuola piangendo perché non ha reagito agli insulti e uno dei ragazzi gli ha dato un pugno». Ma la scuola aveva risposto che non c'erano prove di una «lotta fisica» e che non hanno mai riscontrato alcun atto di bullismo.

kevin reese jr 4

Nonostante le denunce gli abusi continuavano e a fine gennaio il figlio si è tolto la vita. Ora la donna lotta per evitare che possano accadere di nuovo. «Mio figlio ne aveva avuto abbastanza e si è chiuso nel suo dolore». Poi l'invito alle famiglie: «Fai attenzione a tuo figlio, non dare per scontato che le cose vengano gestite dalla scuola».

kevin reese jr 2 kevin reese jr 3 kevin reese jr 1 kevin reese jr 7