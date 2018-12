“VATTENE AFFANC…O, BRUTTO INFAME” - ECCO IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE A UN CARABINIERE DOPO LAZIO-EINTRACHT - IL MILITARE HA PROVATO A FERMARE UNA CINQUANTINA DI GIOVANI ULTRÀ INCAPPUCCIATI E ARMATI DI SPRANGHE E BASTONI CHE SEMINAVANO IL PANICO A TRASTEVERE: E’ STATO COSTRETTO A IMPUGNARE LA PISTOLA… VIDEO!

CARABINIERE AGGREDITO A TRASTEVERE DAI TIFOSI DELLA LAZIO

In un video shock è stata immortalata la notte di follia a Trastevere, a Roma, dopo il match di Europa League all'Olimpico Lazio-Eintracht. Nelle immagini si vede un carabiniere in pattuglia nel quartiere che indietreggia, pistola in pugno, davanti a un gruppo di 50 persone incappucciate, presumibilmente tifosi laziali, che, con spranghe e bastoni, stavano seminando il panico nel rione, scatenando la caccia al tedesco a fine partita. Contro il militare, oltre agli insulti, vengono lanciati oggetti, sampietrini (è stata probabilmente una bottiglia a colpirlo e ferirlo lievemente alla testa) e bidoni dei rifiuti.

Al grido di "Infame, vattene", il carabiniere è stato costretto ad allontanarsi. Il militare stava effettuando un servizio di pattuglia a piedi ed era intervenuto in precedenza per difendere due tifosi tedeschi picchiati da una ventina di persone incappucciate, probabilmente supporter della Lazio.

Ministro Trenta: "I balordi pagheranno"Sulla vicenda è intervenuta la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, postando sul suo profilo Facebook il video shock dell'aggressione. Ricostruendo così i fatti: "Sono rientrata a Roma dall'Afghanistan e ho appena visto questo video: un nostro carabiniere aggredito in pieno centro, a Roma, da un gruppo di uomini incappucciati che gli lanciano contro una bottiglia colpendolo alla testa. Il carabiniere era intervenuto per individuare i responsabili di un pestaggio, ma il branco, tutti armati di spranghe e bastoni, ha reagito violentemente. Il militare ha dunque estratto l’arma, per tenerli a debita distanza salvaguardando, in questo modo, la propria incolumità".

"L’ho appena sentito per telefono, gli ho espresso la mia vicinanza e quella di tutto il governo, a lui e a l’Arma dei Carabinieri. L’ho ringraziato per la lucidità mostrata durante l’intervento e l’ho invitato al Ministero della Difesa per dirgli personalmente grazie, a nome del Paese", ha aggiunto. "Quanto ai balordi che lo hanno aggredito, pagheranno. Vi assicuro che pagheranno!", la conclusione.