12 dic 2018 19:29

“VI TAGLIEREMO LA TESTA” – IL VIDEO DI UN BIMBO CECENO DI 11 ANNI CON UN COLTELLO IN MANO CHE INNEGGIA ALL’ISIS PRIMA DI UN ATTENTATO KAMIKAZE È STATO DIFFUSO IN RETE: “LA LEGGE DI ALLAH NELLA MIA PATRIA NON È PIÙ AL POTERE, STANNO UCCIDENDO I MIEI FRATELLI E LE MIE SORELLE” – DOPO QUELLE IMMAGINI IL RAGAZZINO, INSIEME AL FRATELLO, HA CARICATO UNA BOMBA IN AUTO E… (VIDEO)