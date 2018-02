“UNA VOCE NELLA TESTA MI HA DETTO DI FARE UN SACRIFICIO” - IN SOUTH CAROLINA, LA 20ENNE KAYLEE MUTHART SI CAVA GLI OCCHI DAVANTI ALLA CHIESA “PER GUADAGNARE IL PARADISO” - LA RAGAZZA, CHE DA MESI FACEVA USO DI METANFETAMINA, ORA E’ FUORI PERICOLO DI VITA MA E’ DIVENTATA CIECA...

Da http://www.adnkronos.com

Una voce nella testa che le chiede un sacrificio per guadagnarsi il paradiso. E lei, sotto l'effetto di droghe pesantissime e letali, si cava gli occhi davanti a una chiesa con le sue stesse mani. Non è la trama di un film horror, ma la scioccante vicenda che ha visto come protagonista la giovane Kaylee Muthart, 20enne di Anderson in South Carolina, che il 6 febbraio scorso ha lasciato sotto choc l'intera cittadina. La ragazza, che consumava metanfetamina da almeno 6 mesi prima del tragico epilogo, è ora completamente cieca, ma fuori pericolo di vita e pronta per entrare in una clinica di riabilitazione.

A tentare di soccorrerla, racconta People Magazine che ha intervistato la madre della 20enne, i parrocchiani della South Main Chapel and Mercy Center accorsi dopo averne sentito le urla strazianti. La ragazza, in preda a fortissime allucinazioni, aveva già in mano un bulbo oculare. Inutili i tentativi di avvicinarsi a causa dell'aggressività di Kaylee, che prima dell'arrivo dei paramedici - ha raccontato lo sceriffo della Contea di Anderson, Chad McBride - si è strappata dall'orbita anche l'altro occhio. Giunti sul posto, i soccorritori sono infine riusciti a calmarla, per poi trasferirla con un volo d'urgenza all'unità di trauma del Greenville Memorial Hospital.

La madre di Kaylee, Katy Tompkins, ha deciso di diffondere la terribile storia della figlia per mettere in guardia i giovanissimi dall'uso di droghe. La famiglia ha inoltre dato il via a una campagna di crowdfunding su GoFundMe per raccogliere i soldi necessari a donare a Kaylee un cane guida.

