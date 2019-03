“VUOLE PRENDERSI TUTTI I MIEI SOLDI” – SHOW DI NICOLAS CAGE FILMATO VISIBILMENTE UBRIACO AL “MARRIAGE LICENSE BUREAU” DI LAS VEGAS INSIEME ALLA FIDANZATA CON CUI È INTENZIONATO A CONVOLARE A NOZZE – L’UOMO, FUORI CONTROLLO, HA INIZIATO A URLARE FRASI SCONNESSE MENTRE LA DONNA CERCAVA DI CALMARLO: «IL SUO EX È UNO SPACCIATORE, È UN DROGATO, LEI VUOLE PRENDERSI TUTTO…” (VIDEO)

DAGONEWS

Scene da panico al “Marriage License Bureau” dove Nicolas Cage è stato filmato “visibilmente ubriaco” mentre urlava frasi sconnesse, mentre la fidanzata Erika Koike cercava di calmarlo. Pare che i due siano intenzionati a sposarsi, ma l’attore sembrava fuori di sé e, sotto gli occhi di alcuni testimoni, ha iniziato a dare show.

Come riporta il Daily Mail Cage avrebbe detto: «Lei vuole prendersi tutti i miei soldi. Il suo ex è uno spacciatore, è un drogato». Avrebbe cominciato a fare su e giù per un corridoio borbottando per poi continuare il suo sproloquio. A poca distanza c’era la fidanzata che continuava a ripetergli: «Baby non ti ho mai chiesto di farlo. Dai, andiamo».

Secondo alcuni testimoni, la coppia è stata poi portata in una stanza e in seguito ha lasciato il Bureau con la licenza di matrimonio.

