21 gen 2018 19:29

LE LETTERE NASCOSTE DI GANDHI – QUANDO IL "MAHATMA" SCRISSE A HITLER: “CARO AMICO, NON ABBIAMO DUBBI SULLA TUA DEVOZIONE PER LA PATRIA E NON CREDIAMO CHE TU SIA IL MOSTRO DESCRITTO DAGLI AVVERSARI… MA IN NOME DELL’UMANITA’ FERMA LA GUERRA”