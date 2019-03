A LOVE IS BORN – COSA STA SUCCEDENDO TRA LADY GAGA E JEREMY RENNER? LA DOMANDA CONTINUA A RIMBALZARE A HOLLYWOOD DOPO CHE L’ATTORE E LA CANTANTE SONO STATI VISTI PIÙ VOLTE INSIEME NELLE ULTIME SETTIMANE TRA LOCALI E RISTORANTI – INSIEME A LORO E' STATA AVVISTATA ANCHE LA PICCOLA AVA, LA FIGLIA CHE LA STAR DI “AVENGERS” HA AVUTO DALL’EX COMPAGNA SONNI PACHECO… (VIDEO)

Sara Sirtoni per "www.iodonna.it"

lady gaga bradley cooper 10

Cosa sta succedendo tra Lady Gaga e Jeremy Renner? La domanda è la più gettonata tra le chiacchiere che circolano in questi giorni a Hollywood, ma sembra che nessuno sia disposto a sbilanciarsi sullo stato attuale dei rapporti tra la cantante e l’attore. Che siano amici è fuori di dubbio, che ci sia qualcosa in più è tutto da stabilire.

È stato il magazine Us Weekly il primo a raccontare come i due stiano passando moltissimo tempo insieme, uscendo a cena e per locali di Los Angeles anche da soli, mostrandosi felici e complici senza badare a chi sta loro attorno o ai possibili (anzi, probabili) fotografi che li seguono.

Jeremy Renner come Tom Wolfe

I due, che si conoscono da diverso tempo, si ritrovano per la prima volta entrambi single e sembrano apprezzare molto la compagnia l’uno dell’altra.

«Con loro spesso c’è anche la figlia di lui, Ava», scrive il magazine. Jeremy Renner, protagoniste di pellicole The Avengers, The Hurt Locker e Mission Impossible, è diventata papà 6 anni fa con l’allora compagna Sonni Pacheco.

Il matrimonio tra la modella canadese e l’attore è durato solo un anno, ma la causa per l’affidamento della bambina è stata lunga e particolarmente difficile, conclusasi solo con una sentenza del giudice che lo obbliga a pagare il mantenimento della piccola e di sua madre (il cachet del divo si aggira attorno ai 10 milioni di dollari a film).

lady gaga

È la prima volta da molto tempo che Renner si fa vedere in compagnia di una donna, pur avendo nel passato frequentato altre star del calibro di Charlize Theron e Rashida Jones, tanto da scegliere Ava come sua accompagnatrice per gli Oscar 2017. «Fare il padre è il miglior ruolo che mi sia mai capitato.

Lei è la mia priorità e la mia carriera ne ha risentito perché non me ne importa più così tanto da quando c’è lei», ha dichiarato l’attore, che tornerà nei cinema il prossimo 24 aprile sempre nei panni di Occhio di Falco in Avengers: Endgame.

JEREMY RENNER AND OLIVIA MUNN

Lady Gaga, invece, è reduce dalla separazione dal fidanzato Christian Carino, il manager delle star con il quale si sarebbe dovuta sposare in estate a Venezia e che le aveva regalato un anello di diamanti da fare invidia a una regina.

In molti hanno dato la colpa alla particolare intesa che la diva condivideva con Bradley Cooper, compagno di set e regista di A star is born, il film che ha rivelato la mondo le doti anche recitative di lady Germanotta.

lady gaga madonna 1

Le insinuazioni di stampa su un presunto flirt tra i due colleghi (a scapito di Irina Shayk, compagna di Cooper e madre di sua figlia Lea de Seine), si sono sciolte come neve al sole al termine della stagione dei premi a Hollywood. Prima ancora Lady Gaga ha avuto una lunga relazione con l’attore Taylor Kinney, anche questa finita a un passo dalle nozze.

lady gaga bradley cooper JEREMY RENNER

