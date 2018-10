‘LEE ANDÒ A LETTO CON JFK E L’EX FIRST LADY LE RUBÒ ONASSIS’ – JACKIE KENNEDY E CAROLINE "LEE" RADZIWILL TRA INVIDIE, COMPETIZIONI E TRADIMENTI: SVELATO IN UN LIBRO IL RAPPORTO IMPOSSIBILE TRA LE DUE SORELLE CHE SI SONO AMATE E ODIATE PER TUTTA LA VITA - ‘QUANDO MORÌ JACKIE NON LE LASCIÒ NULLA. NEL TESTAMENTO SI LEGGEVA: HO GIÀ FATTO TANTO PER LEI DURANTE LA MIA VITA’ – ‘LA PRIMA GRANDE FRATTURA…’

Un’infanzia idilliaca a East Hampton e due sorelle unite, ma non abbastanza per superare gelosie e rivalità. Si può descrivere così il rapporto tra Jackie Kennedy e Caroline "Lee" Radziwill.

Mentre una divenne la donna più ammirata in America e un’amata First Lady, l'altra restò sempre la donna che lottava per uscire dall'ombra di sua sorella: cercando disperatamente di farsi un nome, Lee, ora 85enne, si è sentita oscurata, ma ha sempre cercato la sua rivalsa, diventando una socialite, un’attrice, una dirigente di pubbliche relazioni per Giorgio Armani, una decoratrice di interni e persino ottenendo un dubbio titolo di Principessa, grazie a uno dei suoi mariti.

Un rapporto complicato fatto di tradimenti e invidie sfociate in due momenti topici, quando Lee ebbe una relazione con JFK e quando Jackie sposò Aristotele Onassis - l'uomo di cui Lee era disperatamente innamorata.

Ora la feroce competizione tra le sorelle è stata messa a nudo nel libro in uscita, “The Fabulous Bouvier Sisters: The Tragic and Glamorous Lives” di Jackie e Lee degli autori Sam Kashner e Nancy Schoenberger, in cui si ricorda come Jackie tenesse una lista di nemici e avesse lasciato la sorella fuori dalla propria eredità.

Nel suo testamento di trentotto pagine, le ultime parole di Jackie a Lee erano state: «Non ho dato alcuna disposizione in questo mio testamento per mia sorella, Lee B. Radziwill, per la quale ho un grande affetto. Ho già fatto tanto per lei durante la mia vita».

Il primo marito di Lee, Michael Canfield, aveva detto: «Ci sono stati momenti in cui penso che Lee sia andata oltre, come andare a letto con John nella stanza accanto alla mia nel sud della Francia e poi vantarsene». Ma Jackie cercò la sua vendetta quando le rubò Aristotele Onassis di cui Lee era profondamente innamorata e di cui sperava di diventare la moglie, nonostante la presenza di Maria Callas e della prima moglie Tina.

«Questo fu un duro colpo dal quale la loro relazione non si sarebbe mai ripresa completamente, e ciò fu reso più doloroso dal fatto che fosse stata Lee a far incontrare Jackie e Ari» si legge nel libro.

L’infanzia. Jacks and Pekes, così le due sorelle si chiamavano da giovani, trascorrevano le estati a East Hampton e gli inverni nel loro appartamento a Park Avenue fino a quando i loro genitori, Janet Lee Bouvier e Jack Vernou Bouvier, si separarono nel 1935.

Lee era la preferita di sua madre e Janet sottoponeva continuamente Jackie a continue critiche sul suo aspetto a causa della crescente somiglianza di Jackie con suo padre.

Nonostante la natura prepotente di Janet e il suo continuo vantarsi della sua posizione sociale, le ragazze ricordarono quel periodo per tutta la vita come “incantato” .

La madre si risposò con il ricco agente di cambio e avvocato, Hugh Auchincloss, dando l'esempio alle figlie: bisognava sposarsi bene, essere come geishe, per ottenere denaro dagli uomini. Le sorelle crebbero amando la moda e spesero una fortuna per il loro guardaroba, facendo pagare al loro patrigno la scuola privata, che comprendeva studi in Europa.

Lee andò a Roma e poi tornò a New York prima di sposare il suo primo marito Michael Canfield, figlio adottivo di Cass Canfield, editore di Harper&Row. Canfield aveva problemi di alcolismo ed era sterile, Lee aveva diverse storie mentre viveva a Londra.

Il suo secondo matrimonio fu con Stas Radziwill, un aristocratico polacco: le nozze le consentirono di avere il titolo di principessa, introducendola nell’alta società britannica. Per la prima volta sentì di aver superato la sorella. Ma il matrimonio non durò a causa della sua relazione con la leggenda del balletto Rudolf Nureyev.

Il successivo grande amore di Lee fu Onassis e, quando JFK fu assassinato, Lee lo chiamò e gli chiese di partecipare al funerale, invitandolo a rimanere alla Casa Bianca.

Nel 1968 fu però Jackie a sposare Onassis. Fu un duro colpo per il loro rapporto. L’ex first lady non ebbe il coraggio di dirlo alla sorella, mandò avanti il suo promesso sposo. Ricorda Lee: «Mi supplicò di andare al matrimonio e di lasciare alle spalle il passato.

Chiamai il mio amico Truman Capote e mi sfogai: «Come ha potuto farmi questo, mia sorella?». Alle nozze andò e lì incontrò la nuova fiamma, il fotografo Peter Beard, che la presentò a Andy Warhol. Jackie morì di cancro nel 1994. Lee, adesso, ha 85 anni e vive a New York.

