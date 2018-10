‘NON SMETTEREMO MAI DI CERCARLI’ – 123 BAMBINI SCOMPARSI, DI CUI NON SI AVEVANO NOTIZIE DA MESI, SONO STATI RITROVATI VIVI IN UN SOLO GIORNO IN UN BLITZ DEGLI US MARSHALS A DETROIT – I MINORI ERANO STATI RAPITI E DESTINATI AL TRAFFICO SESSUALE: L’OPERAZIONE ‘MISAFEKID’ AVEVA L’OBIETTIVO DI LOCALIZZARE 300 BIMBI, MA…

Una storia terribile che viene da Detroit, che poteva finire con una carneficina ma che per fortuna ha il lieto fine: 123 bambini scomparsi, di cui non si aveva alcuna notizia da mesi, sono stati ritrovati vivi in un solo giorno, in un blitz delle autorità lo scorso 26 settembre. La notizia è stata diffusa soltanto oggi per non compromettere le indagini in corso.

L’operazione è stata portata a compimento dagli US Marshals ed è stata denominata MISafeKid: alcuni di questi bambini erano stati rapiti e destinati al traffico sessuale.

L’obiettivo dell’operazione era di localizzare più del doppio dei ragazzini scomparsi (oltre 300): i 123 minori salvati sono stati interrogati per verificare le loro condizioni di salute.

Nessuno ha subìto violenze, ma tre di loro erano destinati al mercato del sesso. Uno dei minori era denutrito (non mangiava da tre giorni), quasi tutti erano in un grave stato di sofferenza psicologica, afferma il New York Post.

Gli interrogatori hanno portato a preziose informazioni su altri due ragazzini scomparsi in Texas e uno in Minnesota. Non smetteremo mai di cercarli, hanno detto gli US Marshals in una nota.

