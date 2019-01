10 gen 2019 11:50

‘STO IPHONE MI È COSTATO UN RENE – UN CINESE DI 25 ANNI È INVALIDO A VITA DOPO ESSERSI SOTTOPOSTO A 17 ANNI A UN INTERVENTO PER VENDERE UN RENE SUL MERCATO NERO E COMPRARSI UN IPHONE E UN IPAD - LA SOMMA RICEVUTA PER L'OPERAZIONE? 2500 EURO – OGGI È COSTRETTO A LETTO, HA COSTANTEMENTE BISOGNO DI CURE E DI RICOVERI IN OSPEDALE PER TRATTAMENTI CICLICI E DIALISI REGOLARE…