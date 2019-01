LUNA ROSSO SANGUE – L’ECLISSI TOTALE DI LUNA HA TENUTO MIGLIAIA DI PERSONE CON IL NASO IN SU. CHI SE L’È PERSA DOVRÀ ATTENDERE ALTRI 10 ANNI PER AMMIRARE LO SPETTACOLO DEL SATELLITE CHE APPARE DI UN INTENSO ROSSO SCURO, ILLUMINATA DAI RAGGI SOLARI RIFRATTI DALL’ATMOSFERA TERRESTRE – MA AL FENOMENO SONO LEGATE PROFEZIE E SUPERSTIZIONI DI NOSTRADAMUS E DEL PASTORE TEXANO JOHN HAGEE CHE…

Da "www.liberoquotidiano.it"

luna rossa 7

Una meravigliosa super luna rossa in eclissi totale quella di questa mattina 21 gennaio. Il fenomeno si è verificato all'alba e chi se l'è perso dovrà attendere una decina d'anni, fino al 31 dicembre 2028.

Come spiega Mauro Messerotti, ricercatore all'Inaf di Trieste, il fenomeno avviene quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, nascondendo la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra ed un cono d'ombra, che sono coassiali.

luna rossa 6

Un fenomeno a cui sono legate profezie e superstizioni, soprattutto di carattere catastrofico e apocalittico, come terremoti e fine del mondo, come riporta Nostradamus. Ma non solo. Il pastore texano John Hagee della Chiesa Cornerstone a San Antonio, ha sottolineato nel suo ultimo libro "Four Blood Moons: Something Is About to Change" (Quattro lune di sangue: qualcosa sta per cambiare) che "Dio usa il Sole, la Luna e le stelle per inviarci segnali sulla Terra" e che questi segnali si notano soprattutto in concomitanza con le serie di quattro eclissi lunari totali consecutive: la tetrade.

luna rossa 3

Durante il ciclo del 1493-1494 in Spagna ci fu la caduta di Granada, l'espulsione degli Ebrei e la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo (eventi che in realtà risalgono al 1492). Nel 1967 subito dopo la tetrade scoppiò la Guerra dei sei giorni.

luna rossa 2 luna rossa 17

luna rossa 14 luna rossa 15 luna rossa 16 luna rossa 5 luna rossa 4 luna rossa 1 luna rossa 10 luna rossa 13 luna rossa 11 luna rossa 8 luna rossa 12 luna rossa 9