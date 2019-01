"PER MIO FIGLIO NON CI DORMO LA NOTTE. ECCO PERCHE'" - MARTINA COLOMBARI SI CONFESSA DALLA BALIVO: "E' UN PERIODO DIFFICILISSIMO PER NOI GENITORI...NOI MAMME A VOLTE SIAMO MOLLI, STO INIZIANDO A DELEGARE A MIO MARITO PER NON ESSERE SEMPRE LA ROMPICOGLIONI DI CASA"- E SU COSTACURTA: "IO E BILLY SIAMO DIVERSI. IO SEMPRE SOPRA LE RIGHE, LUI DRITTO E RIGOROSO. OGNI TANTO MI VIENE DA DIRGLI: 'SMOLLATI'" - FOTOGALLERY DA URLO