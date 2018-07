1. UN 22ENNE MALIANO RICHIEDENTE ASILO SE NE VA IN GIRO COME MAMMA L’HA FATTO A CONETTA, IN PROVINCIA DI VENEZIA, E SCATENA IL PANICO TRA I PASSANTI – ECCO COME E' ANDATA A FINIRE

Si è messo a camminare come mamma l'ha fatto lungo la strada che collega Rottanova a Cavarzere, non potendo non attirare l'attenzione degli automobilisti.

Un richiedente asilo di 22 anni del Mali giovedì mattina ha deciso per motivi che sa solo lui di mettersi in marcia verso nuovi lidi, uscendo dall'ex base Nato di Conetta dove viene ospitato.

Alcuni automobilisti hanno immortalato la scena, anche se sui social c'è chi mette in dubbio la foto diventata "più virale".

Sono intervenuti i carabinieri

Fatto sta che l'intervento dei carabinieri c'è stato: i militari dell'Arma hanno chiesto il supporto di un'ambulanza, dopodiché l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso.

Al termine dei primi consulti si è profilato per il 22enne un possibile ricovero in Psichiatria ad Adria, nel Rodigino. E' stato lì che il richiedente asilo è stato portato: alle 20 di giovedì risultava ancora sotto osservazione in ospedale.

