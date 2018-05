VIDEO: LA MIGLIORE AMICA DI MEGHAN PUBBLICA UNA INSTAGRAM STORIES

Fuochi d'artificio, musica, divertimento, sfide di ballo e giochi alcolici, a letto solo alle prime luci dell’alba.

È questa la sintesi della mega festa di nozze del principe Harry e di Meghan che, dopo il ricevimento formale, si sono scatenati.

La serata è iniziata alle 19.30 con i due sposini che sono volati su una Jaguar decappottabile verso l'opulenta Frogmore House nel Windsor Great Park.

Dopo una interpretazione molto moderna del tradizionale matrimonio reale, la baldoria è durata fine a notte tarda tra danze selvagge e cibo per assorbire i fiumi di alcol.

Gli sposi sono stati applauditi calorosamente mentre scendevano in pista per il loro primo ballo sulle note di “Land of a Thousand Dances”.

Poco dopo il comico James Corden ha lanciato una sfida di ballo tra Harry, suo fratello William e il padre Charles, mentre George Clooney ballava con Meghan e Kate.

Durante quella che è stata chiamata scherzosamente “la festa per porre fine a tutte le feste”, George e Amal Clooney, Lutri Idris Elba, Sir Elton John e David Furnish, gli attori della serie “Suits” e diverse stelle hollywoodiane hanno passato la serata sorseggiando cocktail (il più in voga era il "When Harry met Meghan), ingurgitando hamburger e gustando zucchero filato, gelato e whiskey tra gli stand che erano stati allestiti nel parco.

Sparsi per il giardino c’erano dei giochi per intrattenere gli ospiti, tra cui una scacchiera gigantesca.

Per accedere al party esclusivo, al quale hanno partecipato 200 persone, era necessario mostrare lo speciale invito: tra quelli che non lo hanno ricevuto c'è anche Pippa Middleton, rimasta a casa, così come l’ex fidanzata di Harry, Chelsy Davy.

Ma la festa vera è iniziata alle 22.30, quando gli ospiti più anziani hanno iniziato a lasciare il party: gli amici intimi di Harry hanno atteso che Carlo andasse via per condividere storie imbarazzanti sul passato del principe playboy.

Secondo quanto riferito, gli ospiti hanno giocato a "beer pong", un gioco alcolico in cui beve chi non riesce a centrare boccali di birra con palline di ping pong.

Una fonte ha raccontato al Sun: «Serena Williams ha giocato a “beer pong” come se stesse giocando a tennis. Tutti si sono divertiti tanto».

Nonostante il divieto di introdurre telefoni cellulari all'interno di Frogmore, molti sono riusciti a scattare immagini e video per poi pubblicarli online.

Serena Williams ha condiviso tre foto del suo abito di Valentino, mentre la migliore amica Jessica Mulroney si è fatta scattare alcune foto nel suo vestito da 6.000 sterline del designer indiano Naeem Khan, pubblicando anche una Instagram stories.

Il tutto mentre camerieri in livrea offrivano agli ospiti spumante inglese, birra ghiacciata, tartine di scampi e cocktail a base di rum e zenzero creato ad hoc per gli sposi.

Poi gli ospiti si sono accomodati ai tavoli per una cena di tre portate a base di prodotti biologici stagionali, in gran parte provenienti dalla proprietà del ducato del Principe Charles.

La cena è stata costellata da brindisi e discorsi informali, tra cui quella della sposa che ha ringraziato la famiglia reale per l’accoglienza ricevuta, mentre Harry ha pronunciato un discorso in cui elogiava Meghan.

Grande applauso quando il principe si è rivolto all’ex attrice chiamandola per la prima volta “mia moglie”. Qualche ospite avrebbe rivelato che Carlo, in precedenza, aveva suscitato grandi risate raccontando di quando dava il biberon a Harry e gli cambiava i pannolini.

L'intrattenimento musicale era nelle mani del DJ Sam Totolee, uno dei preferiti delle celebrità presenti, che aveva già suonato nei matrimoni di Pippa Middleton e di Rod Stewart e alla festa di fidanzamento di Uma Thurman.

Tra le richieste musicali della sposa c’era una lista di canzoni soul anni Sessanta che sono state interpretate dalla cover band Atlantic Soul Orchestra.

La lista dei successi includeva “My Girl” dei Temptations, “Signed, Sealed, Delivered”, “I’m Yours” di Stevie Wonder, “How Sweet It Is” e “Ain’t No Mountain High Enough” di Marvin Gaye, “Soul Man” di Sam and Dave; and “Knock On Wood” di Eddie Floyd.

Gli ultimi ospiti sono partiti da Frogmore House verso le 3.30 del mattino: varie fonti hanno riferito che George Clooney è stato tra gli ultimi a barcollare fuori dal dancefloor.

Un gruppo ristrettissimo di persone è stato invitato a una festa presso il famoso rifugio Chiltern Firehouse a Marylebone, seguito da un party privato in una casa insonorizzata di Chelsea. Non è noto se la sposa o lo sposo abbiano partecipato a questi ultimi party.

