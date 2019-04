PE’ FA LA VITA MENO AMARA, ME SO' SPOSATO WANDA NARA - VIDEO INTEGRALE: SPALLETTI CHE UMILIA ICARDI DOPO INTER-LAZIO - LA RISPOSTA DI WANDA A "TIKI TAKA": “MAURO NON FA LA DIFFERENZA? È ABITUATO A SENTIRE TANTE COSE, NON PENSA ALLE POLEMICHE - E’ PRONTO, ORA DIPENDE SOLO DALLA SCELTA DEL TECNICO. L’ATTEGGIAMENTO CON I COMPAGNI? LUI CI TIENE AD AIUTARE LA SQUADRA MA NON LO DEVE DIRE PUBBLICAMENTE O SUI SOCIAL”