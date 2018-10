1 - BOSCHI E IL VIDEO PROMOZIONALE DI UNA RIVISTA: «SPERO NON RESTERETE DELUSI DA QUESTO GIOCO»

Il video si apre con una chioma bionda che nasconde parzialmente un volto. Poi i capelli si muovono e si scopre Maria Elena Boschi che, sorridente in un giardino, dice: «Un saluto ai lettori di Maxim, spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero». L’ex ministro delle Riforme è la protagonista del video che lancia il nuovo numero della edizione italiana del magazine americano Maxim. Non è chiaro quale sia il gioco a cui fa riferimento la deputata pd eletta a Bolzano: nelle prossime ore verrà svelato il mistero con un nuovo capitolo del video

Francesco Bonazzi per “la Verità”

Va bene che lo spread della bellezza tra il governo di Maria Elena Boschi e quello di Rocco Casalino è ampiamente sopra i 300 punti, ma l' ex ministra delle Riforme aveva promesso «opposizione dura e rigorosa» e invece si è messa a posare e a fare pubblicità per Maxim, versione italiana del magazine americano «per uomini di successo».

Nel breve video che gira su Internet, si può ammirare una Maria Etruria acqua e sapone e chiome al vento, che dà appuntamento in edicola ai lettori per domani. Pare si tratti di un giochino, ottima scusa per qualche bello scatto acchiappone, anche in camera da letto. La donna che sussurrava a Matteo Renzi ha accettato di girare un breve spot di mezzo minuto per il bimestrale da poco tornato in edicola.

Le prime immagini sembrano quelle di un nuovo shampoo. Si vede una ragazza di tre quarti, il viso leggermente chino e coperto dai capelli finto spettinati, con uno sfondo di fogliame e il fruscio del vento come effetto sonoro. In sovrimpressione, due parole: «Semplicemente essenziale». Poi la ragazza alza il viso, le scritte spariscono ed ecco lei, Maria Etruria da Laterina, in provincia di Arezzo.

Praticamente niente trucco, giusto un po' di matita intorno agli occhi e un filo di rossetto, in effetti sembra proprio come l'ultima percentuale del suo Pd: «Semplicemente essenziale». E una sapiente inquadratura leggermente dal basso, diciamo a favore di mento, fa somigliare questa Maria Etruria in versione sorridente all' attrice Valeria Bruni Tedeschi.

Impegnativo il testo recitato per i maschietti affluent di casa nostra: «Un saluto ai lettori di Maxim, spero non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero». Dopo aver passato l'estate da una festa dell' Unità all' altra a salutare gli elettori del Pd, tra una salamella e un fetta d'anguria, un po' di sano riformismo patinato era proprio quello che ci voleva.

Loro il reddito di cittadinanza, lei il reddito di seduzione, con una serie di scatti ancora top secret, ma alcuni dei quali, già si sa, in camera da letto. E chissà che sarà mai questo «gioco creato per i lettori». Se affonda le radici nel breve ma intenso vissuto politico della deputata di Bolzano potrebbe essere una caccia al tesoro (di Banca Etruria), un oroscopo dei padri costituenti, una tombola per bilinguisti.

In ogni caso, per Maxim è un bel colpo, visto se non altro che ne stiamo parlando. Ad aprile, quando la rivista è stata rilanciata, il direttore Lucia Limiti aveva detto: «Racconteremo la bellezza in ogni sua declinazione e punteremo alle storie di successo. Il lifestyle sarà l' argomento principe con approfondimenti su benessere, moda, motori, fitness, vacanze e tecnologia». Bisogna ammettere che la scelta di una come la Boschi è azzeccata, dalla bellezza alla moda, passando per le vacanze.

Sulla «storia di successo» al momento va detto che non ci siamo, ma poi magari è anche la tipa che al momento giusto cambia partito. Certo, dopo la disfatta del 4 marzo aveva annunciato opposizione «dura e rigorosa». Ma del resto s' è mai visto un politico che dopo la sconfitta dice: «Va bene, allora mi metto a posare per un mensile»?