MATRIOSKA ALLA COLOMBIANA: UNA BIMBA NASCONDE NEL SUO ADDOME LA PROPRIA GEMELLINA, NASCITA STRAORDINARIA A BARRANQUILLA - LA STORIA DELLA BIMBA VENUTA ALLA LUCE CON ALL'INTERNO IL FETO DELLA SORELLINA E’ UN CASO RARISSIMO CHE SI VERIFICA OGNI 500.000 NASCITE. NEGLI ULTIMI ANNI CASI SIMILI SI SONO VERIFICATI IN INDIA E A SINGAPORE...

-

Da repubblica.it

UNA gemella che nascondeva nel suo addome la propria gemellina. E' nata così a fine febbraio in Colombia Itzamara, una bimba che proprio come una matrioska aveva all'interno del suo corpo la sorella, formata per metà e cresciuta nel corso della gravidanza. Non è la prima volta che si verifica un avvenimento del genere, anche se è molto raro. Quella che viene definita la condizione del "feto nel feto" è stata descritta nel 1808 dal British medical journal e si verifica ogni 500.000 nascite. Negli ultimi anni casi simili si sono verificati in India e a Singapore.

"L'ultimo caso è ancora più raro perché il feto all'interno del feto è stato identificato durante la gravidanza", ha spiegato al giornale The New York Times, il dottor Miguel Parra-Saavedra, specializzato in gravidanze a rischio, che ha seguito il parto a Baranquilla, in Colombia. In un primo momento si pensava che il feto avesse una ciste al fegato, ma con un'ecografia ad alta definizione Parra-Saavedra è riuscito a identificare un piccolissimo feto. Era collegato con il cordone ombelicale all'intestino di Itzamara, la gemella più grande e più formata.

A quel punto il 22 febbraio, alla 37esima settimana di gravidanza, i medici hanno deciso di sottoporre la mamma a un cesareo per evitare che la gemella più grande potesse essere danneggiata da quella più piccola. A quel punto Itzamara pesava già tre chilogrammi. Dopo la nascita la piccola Itzamara è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il feto che aveva al suo interno. Era lungo circa 5 centimetri, aveva la testa e gli arti, ma era privo di cuore e cervello. Ora la bambina sta bene, ma è sotto controllo medico. Sarà sottoposta ad altri controlli medici per verificare le sue condizioni di salute.

In casi molto rari ci si accorge della presenza di un feto più piccolo all'interno del gemello solo dopo molti anni. Nel 2015, in Gran Bretagna, una donna fu operata per rimuovere quella che sembrava una cisti ovarica. Poco dopo la biospia rivelò che si trattava invece di un piccolo feto malformato. Si era sviluppato durante la gravidanza ed era rimasto nascosto quasi per mezzo secolo nella sorella.

