MEGHAN MARKLE VUOLE TRASFORMARE SIR ELTON JOHN IN UN MENESTRELLO DI CORTE! L’EX ATTRICE HA CHIESTO AL “ROCKETMAN” DI INSEGNARE MUSICA AL FUTURO ROYAL BABY – L’ENNESIMO CAPRICCIO CHE SCANDALIZZA LA GRAN BRETAGNA E CHE CONFERMA COME LA DUCHESSA DEL SUSSEX SI SIA MONTATA LA TESTA: D’ALTRA PARTE ERA STATO LO STESSO HARRY A SBRAITARE POCO PRIMA DEL MATRIMONIO CON LO STAFF, AVVERTENDOLI “WHAT MEGHAN WANTS, SHE GETS…”

A quanto pare essere membro della famiglia reale britannica per Meghan Markle, 37 anni, incinta all’ottavo mese, significa molto. Significa, nella sua mente, chiedere tutto quello che vuole.

D’altra parte lo stesso Harry, 34 anni, poco prima delle nozze, ha gridato allo staff “what Meghan wants, she gets”, ovvero date a Meghan quel che vuole. L’ex attrice, spalleggiata dal marito, deve aver preso in parola questa possibilità.

Secondo fonti raccolte dal tabloid britannico The Sun, sempre molto sensibile al gossip che riguarda i royal, la duchessa di Sussex avrebbe chiesto ad Elton John, 72 anni, di insegnare musica al futuro Royal Baby, la cui nascita è prevista in aprile.

Insomma avrebbe chiesto a sir Elton, il re della musica leggera, di trasformarsi in docente di musica a servizio di un bambino, che peraltro non è neppure ancora nato.

Boutade o gesto di amicizia?

Meghan e Harry adorano le sue canzoni. In effetti Elton John ha suonato quattro dei suoi brani più famosi al loro ricevimento di nozze, lo scorso 19 maggio, I’m Still Standing, Your Song and Circle of Life, Tiny Dancer e LA Lady, la ballata preferita di Meghan. La popstar era una grande amica di Lady Diana, ha suonato Candle in the Wind al suo funerale il 6 settembre 1997.

Ovvio che farebbe qualunque cosa per Harry, che ha visto praticamente crescere. Probabilmente Meghan Markle avrà avanzato la richiesta un po’ per gioco e per scherzo, come si fa in questi casi. Certo è che il dubbio resta: forse Meghan pensa che essere royal significhi ottenere l’impossibile?

