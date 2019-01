MELANIA, MA COME TI VESTI? – PER IL SUO VIAGGIO LAMPO IN IRAQ CON IL MARITO, LA FIRST LADY HA INDOSSATO UN CAPPOTTINO VERDE E DEI LEGGINGS DI PELLE ADERENTISSIMI DELLO STESSO COLORE DELLA SUA CARNAGIONE, GENERANDO UN (INVOLONTARIO?) EFFETTO OTTICO: LA “MINIGONNA” INGUINALE DA CAPOGIRO HA SCATENATO I SOCIAL… (VIDEO)

Nella lista delle cose e dei personaggi che, secondo noi, rappresentano l’anno che sta per terminare, abbiamo incluso anche Melania Trump. Personaggio a dir poco enigmatico di cui abbiamo già provato ad analizzare lo stile, tentando di rispondere a un dubbio che attanaglia un po’ tutti: la First Lady sta cercando di lanciare un messaggio?

E se sì, quale esattamente? Ecco che, soltanto un paio di giorni dopo la pubblicazione della nostra lista, Melania Trump ci ha regalato un altro indimenticabile look.

Il 26 dicembre, infatti, la Fist Lady ha accompagnato il presidente in una visita a sorpresa in Iraq il 26 (pochi giorni prima Trump era stato accusato di essere il primo presidente a non visitare le truppe dal Natale del 2002): secondo quanto racconta Ella Cerón su The Cut, i due hanno trascorso nel campo 3 ore, sono passati per la base in Germania e infine tornati in Usa: durante questo breve viaggio Melania si è cambiata tre volte.

In Iraq ha indossato una giacca Victoria Beckham, jeans J Brand e stivali Timberland. In Germania ha optato per un bomber nero e pantaloni verde scuro.

Prima di scendere dall’Air Force One si è poi cambiata un’ultima volta, indossando un cappottino verde e dei leggings di pelle aderentissimi dello stesso colore della sua carnagione, generando un (involontario? volontario?) effetto ottico secondo il quale sembrava andarsene in giro a gambe nude.

