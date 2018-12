IL #METOO HA FATTO UNA VITTIMA IN ARGENTINA – UN PROFESSORE DI DANZA SI È IMPICCATO DOPO LA DENUNCIA DI ABUSI DI UNA DONNA SU FACEBOOK – È UN’EX ALLIEVA CHE SOSTIENE DI ESSERE STATA VIOLENTATA DOPO UNA LEZIONE QUANDO AVEVA 13 ANNI E IN UN VIDEO ELOGIA LA VERSIONE ARGENTINA DEL MOVIMENTO FEMMINISTA – L’UOMO SI TROVAVA IN DISCOTECA QUANDO HA SAPUTO DELLE ACCUSE, E HA… – VIDEO

(ANSA) - Un professore di danza di San Pedro (provincia di Buenos Aires) si è impiccato sabato dopo che una donna lo aveva denunciato via Facebook di abuso sessuale quando lei, a 13 anni, fu sua allieva. Da quando la settimana scorsa un'attrice ha rivelato di essere stata stuprata dieci anni fa durante le riprese in Nicaragua di un episodio della serie 'Patito Feo' (in Italia trasmesso come 'Il mondo di Patty'), emergono quotidianamente in Argentina denunce di donne che rivelano episodi di stupri e abusi sessuali da parte di uomini, fra cui anche due senatori.

L'ultima vicenda, pubblicata oggi in prima pagina dal quotidiano Clarin, riguarda Luis Maria Rodriguez, 45 anni, che oltre ad essere professore di danza era direttore del Dipartimento di Sport della cittadina argentina. Sposato, l'uomo lascia la moglie Paula Ferreyra incinta di sei mesi. Nel video Marianela Sánchez elogia la versione argentina del movimento #metoo e rivela in lacrime di essere stata allieva di Rodriguez e di aver subito la violenza al termine di una delle lezioni.

Il pm Marcelo Manso a cui è stato affidato il caso ha indicato che Rodriguez ha appreso dell'esistenza del video sabato notte quando era in discoteca, abbandonando immediatamente il luogo per mettere in atto il suo gesto estremo.

