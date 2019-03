MI MASTURBO COL TURBO: FINE DELL’INCUBO A ROMA, IDENTIFICATO IL MANIACO DELLA BALDUINA. AVVICINAVA LE RAGAZZE CON UNA SCUSA, POI SI SMANACCIAVA DAVANTI A LORO - CINQUE I CASI ACCERTATI DALLA POLIZIA IN VIA MASSIMI. IL 35ENNE DOVRÀ PAGARE UNA MULTA...

masturbazione

Da www.romatoday.it

È stato identificato il maniaco della Balduina. L'uomo, un 35enne, in più occasioni, con la scusa di chiedere informazioni, riusciva ad attirare l’attenzione di giovani donne. Quando queste si avvicinavano al finestrino dell’auto dove l’uomo era seduto, si accorgevano che l’uomo era denudato intento a masturbarsi.

A mettere fine alle gesta dell'uomo, un cittadino italiano, gli agenti del Commissariato Monte Mario, che sono riusciti ad individuarlo in via Massimi grazie ad alcuni appostamenti. Proprio sulla strada che collega il Quartiere della Vittoria alla Balduina ed al Trionfale erano state cinque le ragazze tratte in inganno dal maniaco, tre volte a febbraio e due volte in questo mese di marzo.

Identificato dalla polizia il 35enne è ritenuto responsabile di "atti osceni in luogo pubblico". A suo carico è stata notificata la sanzione amministrativa prevista (da 5 mila a 30 mila euro).

masturbazione 5 masturbazione 4

masturbazione 1 masturbazione 2