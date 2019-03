A VOI IL MALUS, A ME IL BONUS - CASTELLUCCI (AD ATLANTIA E ORMAI EX AD DI AUTOSTRADE) HA RICEVUTO 3,7 MILIONI DI EURO OLTRE AL GIÀ RICCO STIPENDIO (1,3 MLN), NELL'ANNO DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI. PER IL PRESIDENTE FABIO CERCHIAI INVECE UN TOTALE DI 1,3 MILIONI, DI CUI 560MILA DI BONUS - ''NON SERVONO COMMENTI, SERVE UNA RIVOLUZIONE DEL SISTEMA DELLE CONCESSIONI'', SCRIVE TONINELLI