15 gen 2019 17:26

MI VUOI SPOSARE? NO! – UNA PROPOSTA DI MATRIMONIO ORGANIZZATA ALL’AEROPORTO DI CATANIA FINISCE MALISSIMO QUANDO LA FUTURA SPOSINA, INVECE DI SCOPPIARE IN LACRIME PER LA FELICITÀ, SI È DATA A GAMBE LEVATE, LASCIANDO IL FIDANZATO CON UN ANELLO E UN PALLONCINO IN MANO – PARE CHE LA RAGAZZA SI STATA TRASCINATA VIA DALLA MADRE CHE…