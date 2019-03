MINOLITY REPORT - SI PRESENTA ALLE POSTE PER COMPRARE BITCOIN CON UN FINTO DOCUMENTO DI GIOVANNI MINOLI: ARRESTATO - L'UOMO, UN PENSIONATO DELLE FORZE ARMATE, NON SAPEVA MANCO DI CHI ERA QUELLA FOTO: ''HO COMPRATO IL DOCUMENTO SU INTERNET, CERCAVO L'ANONIMATO PER NON ESSERE TRUFFATO DAGLI HACKER CHE VENDONO LE CRIPTOVALUTE''. PROCESSATO PER DIRETTISSIMA, È FINITA CHE…

Si è presentato allo sportello delle poste con l'intenzione di richiedere una carta di credito ma non volendo ricorrere al suo vero nome e cognome ha presentato un documento fasullo: una carta d'identità in cui risultava avere un nome diverso, Enrico Ferri, ed essere più giovane di 20 anni, ma soprattutto con una fotografia che ritraeva il noto volto del giornalista televisivo Giovanni Minoli. Un falso, dunque.

È stato proprio questo particolare a far scattare la molla dello sportellista, un dipendente delle poste di via di Torrevecchia, che ha chiamato subito le forze dell'ordine. Quando sono arrivati gli agenti del commissariato Aurelio l'uomo, un 54enne di origine sarda, è stato tratto in arresto. Dopo aver trascorso una notte in una cella di sicurezza l'indomani è stato portato in tribunale. Processato per direttissima, ha patteggiato una pena a 11 mesi di reclusione per falso.

"Sono un pensionato delle forze armate. Volevo fare delle operazioni con i bitcoin. Non avevo in mente nessuna truffa", si è giustificato davanti al giudice, che gli ha fatto notare la somiglianza tra lui e Minoli. "Non so chi sia Minoli, non lo conosco. Ho comprato il documento su internet". Incalzato dalle domande del pubblico ministero Cinzia Dall'Aglio ha spiegato: "L'anonimato nel mercato dei bitcoin serve perché così non vieni derubato dei tuoi veri dati dagli hacker. Non corri il rischio se hai un'identità fasulla - quindi ha concluso - sono in pensione ma ora insieme a un amico, in internet, posso guadagnare anche 700 euro a settimana".

