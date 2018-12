IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO INDIANO – LE SFARZOSE E CAFONISSIME NOZZE DI ISHA AMBANI, FIGLIA DELL’UOMO PIÙ RICCO D’INDIA, RADUNANO STAR, STARLETTE E POLITICI DECADUTI: SABATO SONO INIZIATI I FESTEGGIAMENTI PRE NUZIALI CON GLI INVITATI SBARCATI IN RAJASTAN SU JET PRIVATI – IL BALLO DI HILLARY CLINTON CON SHAH RUKH, L’ATTORE PIÙ SEXY DEL MONDO E LA PERFORMANCE BOLLENTE DI BEYONCÉ… – VIDEO

Alessandra Muglia per il “Corriere della Sera”

L' invito all' ultimo «grosso grasso matrimonio indiano» è arrivato in un cofanetto decorato con all' interno collane e pietre preziose del valore di 300 mila rupie, oltre 3.600 euro. Isha Ambani, la figlia dell' uomo più ricco del Paese, il magnate del petrolio fondatore della più grande azienda indiana, la Reliance, si sposerà domani a Mumbai con Anand Piramal, figlio di un altro miliardario, erede dell' omonimo colosso farmaceutico, in quelle che si preannunciano le nozze più sfarzose e glamour del Subcontinente.

Perché Isha, laureata a Yale e Stanford, è amica di star di Bollywood come Priyanka Chopra, di cui è stata damigella nelle nozze con il cantante americano Nick Jonas. E la combinazione di gente del cinema con esponenti del business e della politica ha trasformato l' evento in un happening.

Tra gli ospiti ci sono l' ex segretario di Stato Usa Hillary Clinton, con cui la famiglia Ambani intrattiene rapporti da anni, la giornalista-imprenditrice Arianna Huffington, il tycoon dell' acciaio, Lakshmi Mittal, il ministro del Petrolio saudita Ahmed Zaki Yamani e diversi ministri indiani.

Prima vicino al partito del Congresso dei Gandhi, da qualche anno papà Mukesh è considerato tra i principali sponsor del governo di Narendra Modi. Con il premier nazionalista indù, la Reliance si è aggiudicato il mercato della telefonia mobile e Ambani è diventato un simbolo dell' opulenza e del crony capitalism , il capitalismo clientelare.

Un assaggio della fastosità che avrebbe accompagnato le nozze della figlia lo avevamo avuto a settembre sul lago di Como, a Villa Olm0, dove si è svolta la tre giorni in stile Bollywood per il loro fidanzamento. Soltanto un assaggio, appunto, rispetto ai festeggiamenti faraonici pre nuziali iniziati sabato nella cornice da sogno di Udaipur, cittadina nel deserto del Rajastan ribattezzata la Venezia d' Oriente e raggiunta dagli invitati a bordo di jet personali.

Il clou della prima serata è stato il ballo di Hillary Clinton con Shah Rukh, il re di Bollywood, appena nominato «l' attore più sexy del mondo» dalla rivista Glam' Mag . Domenica sera invece la scena se l' è presa Beyoncé, che si è esibita con un abito rosso e oro ispirato alla tradizione indiana rivisitata in chiave sexy dagli stilisti della Shivan & Narresh: «Vestire Beyoncé per questa occasione ci ha permesso di presentare al mondo una nuova estetica contemporanea indiana» spiega al Corriere il direttore creativo Narresh Kukreja. La popstar americana ha condiviso ieri su Instagram alcune foto della sua performance, diventate subito virali come i video delle più note star di Bollywood.

«Che notte! Sono appena tornata dai festeggiamenti, i più grandi a cui abbia mai assistito - racconta una socialite -. Un fasto, un' attenzione ai dettagli e ovviamente un budget senza limiti. La serata è iniziata con i piatti preparati da 28 diversi gruppi di cuochi provenienti da diverse parti del mondo. Siamo stati dotati di dispositivi elettronici, chi ne era sprovvisto non poteva entrare». Per gli invitati è anche stata preparata una app ad hoc con gli eventi previsti.

Se questi sono i festeggiamenti pre nuziali, chissà cosa riserveranno le nozze. Isha lascerà la reggia di famiglia, il grattacielo Antilia,ribattezzato il Taj Mahal del 21esimo secolo. Ma si accontenterà di vivere in una villa di 4.645 metri quadrati vista mare, sempre a Mumbai, regalo di nozze del padre dello sposo?

