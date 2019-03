MO’ TE MENO! - SCAZZO EPICO TRA JORGE MARTINEZ E MARION CALVO CHE HANNO DATO SPETTACOLO DURANTE UNA PROVA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI MOTOCICLISMO IN COSTA RICA - I DUE STAVANO SFRECCIANDO SU UN RETTILINEO QUANDO SI SONO TOCCATI, SCATENANDO L’IRA DI UNO DEI DUE MOTOCICLISTI CHE SI È AGGRAPPATO ALLA MOTO DEL RIVALE PER PICCHIARLO… (VIDEO)

Sono immagini surreali quelle che arrivano dal Costa Rica. I protagonisti sono due piloti, Jorge Martinez e Marion Calvo, che hanno dato spettacolo in negativo durante una prova del campionato nazionale di motociclismo.

Mentre percorrevano il rettilineo, Martinez è stato toccato da Calvo ed è caduto. La sua moto è uscita fuori di pista, lui invece è riuscito ad aggrapparsi alla sella dell'avversario costringendolo a fermarsi.

A questo punto Martinez si è staccato dalla moto e ha colpito in pieno volto Calvo, che ha reagito immediatamente mentre a pochi passi sfrecciavano gli altri concorrenti. Martinez ha poi attraversato la pista per andare a recuperare la sua moto.

La decisione dell'International Motorcycling Federation non si è fatta attendere. A entrambi i piloti è stata comminata una squalifica lunghissima di ben due anni. Una punizione esemplare per far sì che scene simili non si ripetano mai più.

