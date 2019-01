16 gen 2019 19:28

MO’ TI LEVO LA PELLE – MARIAH CAREY HA CITATO IN GIUDIZIO LA SUA EX ASSISTENTE CHIEDENDOLE 3 MILIONI DI DOLLARI PER AVERLA MINACCIATA E ABUSATO DELLA SUA BUONAFEDE – LA DONNA AVREBBE GIRATO DEI VIDEO “IMBARAZZANTI E INTIMI” DELLA CANTANTE PER POI MINACCIARLA DI DIFFONDERLI SE NON AVESSE PAGATO 8 MILIONI DI DOLLARI – “HA PRESO LA MIA CARTA DI CREDITO E..”