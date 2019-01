14 gen 2019 17:16

UN MONDO IN TRANS - SAFIEY ILIAS, MILIONARIA MALESE, RACCONTA IL SUO PERCORSO DI TRANSIZIONE E LE DIFFICOLTÀ DI VIVERE IN UN PAESE DOVE IL SESSO TRA GAY È ANCORA UN REATO – “HO DECISO DI NON INCONTRARE IL MUFTI: IL MONDO SI ASPETTEREBBE CHE IO TORNASSI UOMO, MA NON SUCCEDERÀ” – “COMBATTO CONTRO GLI HATER ON LINE, VIVIAMO IN UN MONDO CRUDELE…”