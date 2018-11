MORSO CHE PARLA – STA MEGLIO IL POLIZIOTTO AGGREDITO A MILANO DA UN EGIZIANO CHE GLI HA STACCATO UNA FALANGE A MORSI – LA FURIA ERA STATA FERMATA SOLO GRAZIE ALL’UTILIZZO DEL TASER, ORA L’UOMO È STATO ARRESTATO ED È ACCUSATO DI LESIONI AGGRAVATE A PUBBLICO UFFICIALE – IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA BITONCI PUBBLICA LE FOTO DELL’AGENTE SORRIDENTE IN OSPEDALE – IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE

POLIZIOTTO AGGREDITO A MORSI DA UN EGIZIANO A MILANO

Claudio Cartaldo per www.ilgiornale.it

IL POLIZIOTTO AGGREDITO A MORSI DA UN EGIZIANO A MILANO 1 IL POLIZIOTTO AGGREDITO A MORSI DA UN EGIZIANO A MILANO

Il sangue raggrumato sulla garza che ora gli copre quel dito senza più una falange. Il sorriso di chi, nonostante le ferite e l'operazione in ospedale, è sicuro di aver fatto il suo dovere.È lui il poliziotto vittima tre giorni fa della folle aggressione a Milano da parte di un immigrato, che dopo aver opposto resistenza al fermo si è avventato su di lui e gli ha staccato a morso un polpastrello.

I fatti sono ormai noti. È tarda sera quando i cittadini chiamano la polizia dopo aver visto un uomo in forte stato di agitazione rompere i vetri delle auto in sosta e le pensiline della Stazione Certosa. È armato con un martello, dunque pericoloso. Sul posto si fiondano cinque volanti della polizia, provano a farlo ragionare, poi provvedono al fermo.

taser

L'uomo però non intende farsi catturare e reagisce con violenza. Quando uno degli agenti si avvicina per disarmarlo, il 34enne gli stacca a morsi un pezzo di dito della mano sinistra. Solo l'utilizzo secondo le procedure del taser (per la prima volta in Italia) ha impedito che la situazione degenerasse in peggio.

STAZIONE MILANO CERTOSA

L'egiziano di 34 anni viene arrestato, portato all'ospedale Luigi Sacco e accusato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Ma è sul collega sanguinante che si concentrano le attenzioni dei poliziotti: il giovane agente viene immediatamente portato d'urgenza al nosocomio di Sesto San Giovanni dove i medici tentano di riattaccargli la parte di dito strappata. Ma non ci riescono e alla fine sono costretti ad amputare.

MASSIMO BITONCI

Non ha però perso il sorriso il poliziotto, ritratto in due scatti pubblicati sulla sua pagina Facebook dal sottosegretario leghista, Massimo Bitonci: "Amici, facciamo un grosso in bocca al lupo, e un caloroso augurio di pronta guarigione, al giovane agente della polizia di stato che l'altra notte a Milano ha subito una violenta aggressione, mediante un morso alla mano da parte di un immigrato di nazionalità egiziana", scrive l'ex sindaco di Padova. "Gli è costato il distacco dell'ultima falange del dito medio! I nostri operatori di polizia, ogni giorno, in mezzo a mille difficoltà, rischiano la loro