LA MORTE VIAGGIA SUI BINARI – TRAGICO INCIDENTE FERROVIARIO AD ANKARA, IN TURCHIA, DOVE UN TRENO AD ALTA VELOCITÀ SI È SCHIANTATO CONTRO UNA LOCOMOTIVA CHE EFFETTUAVA DELLE ISPEZIONI SU UN CAVALCAVIA – IL BILANCIO PROVVISORIO È DI 9 MORTI E 47 FERITI - LE SPAVENTOSE IMMAGINI DEL DISASTRO (VIDEO)

Da “www.ilmessaggero.it”

disastro ferroviario in turchia 9

Almeno 9 persone sono morte e 47 sono rimaste ferite in Turchia dopo che un treno ad alta velocità si è schiantato contro un cavalcavia ad Ankara. Il convoglio viaggiava dalla capitale turca alla città di Konya, nella parte centrale del Paese.

Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turhan, precisando che le vittime sono 3 macchinisti e 6 passeggeri.

disastro ferroviario in turchia 8

L'incidente è stato causato dallo scontro tra un treno ad alta velocità e una locomotiva. Dopo lo schianto, un cavalcavia è crollato su alcune delle carrozze. I soccorritori sono ancora al lavoro.

