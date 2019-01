NAIROBI DA MATTI – L’AMERICANO UCCISO IERI NELL’ATTACCO A UN HOTEL DELLA CAPITALE KENYOTA ERA SOPRAVVISSUTO ALL’11 SETTEMBRE – JASON SPINDLER ERA LAUREATO IN DIRITTO ALLA NEW YORK UNIVERSITY E NEL 2001 LAVORAVA PER LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTI SALOMON SMITH BARNEY, CON SEDE NEL WORLD TRADE CENTER. ERA IN KENYA PER…

jason spindler 1

(askanews) – L’americano ucciso ieri nell’attacco a un hotel di Nairobi era scampato agli attentati dell’11 settembre 2001. L’identità di Jason Spindler, una delle 14 vittime dell’azione rivendicata dal gruppo radicale islamista somalo Shebab, non è stata ufficialmente confermata, ma sia la madre – Sarah Spindler – che il fratello Jonathan Spindler – hanno detto a diversi media che effettivamente è stato ucciso a Nairobi.

attentato in un hotel di nairobi 6

“Jason era sopravvissuto all’11 settembre ed era un combattente”, ha scritto il fratello su Facebook, “sono sicuro che gliene ha fatte vedere!”. Jason Spindler, laureato in diritto alla New York University, ha lavorato per la società di investimenti Salomon Smith Barney, con sede nel World Trade Center raso al suolo dagli attentati jihadisti dell’11 settembre.

attentato in un hotel di nairobi 5

In Kenya si trovava per I-Dev, società di investimenti che aveva co-fondato a San Francisco e impegnata nel Paese africano in un progetto di elettrificazione. La madre ha spiegato che il figlio “voleva contribuire a cambiamenti positivi nel terzo mondo, nei mercati emergenti”.

