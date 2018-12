A NATALE ESCILE! – VOLETE SAPERE QUAL È LA NUOVA TENDENZA PER LE FESTE? PRESENTARSI AI PARTY CON UNA TETTA IN BELLA VISTA TRASFORMATA IN UNA RENNA – LA MODA È STATA LANCIATA NEGLI USA, MA DA TUTTO IL MONDO SUI SOCIAL VENGONO CARICATE IMMAGINI DI RAGAZZE DISINIBITE CHE PREFERISCONO ADDOBBARE IL PROPRIO DAVANZALE AL POSTO DEL LORO SALOTTO… (FOTO HOT)

Natale, tempo di feste e di spensieratezza. A Natale siamo tutti più buoni, si dice. Nel periodo natalizio ci lasciamo anche andare di più, un po’ come d’estate. Molti, in quei giorni, amano vestirsi in maniera un po’ stravagante.

I negozi di abbigliamento fanno ottim affari grazie ai maglioni che raffigurano Babbo Natale, renne e in generale altri simboli che richiamino il periodo in cui 2018 anni fa nacque Gesù Cristo Nostro Signore.

Negli USA, come al solito, si sono spinti oltre. La moda di Natale 2017 e 2018 è senza dubbio la ‘Tettarenna’! Non è difficile capire a cosa ci stiamo riferendo. Nelle feste tra amici e famigliari molte donne americane tagliano vecchi maglioni ad altezza seno e addobbano proprio il seno “vestendolo” da renna.

Pazzesco, vero? Però, si sa, le ragazze americane sono molto più disinibite di gran parte delle italiane e lo fanno per divertimento.

Come spesso accade, c’è stato bisogno di una ragazza che desse l’esempio per far sì che poi tante altre, in diverse parti del mondo, la imitassero. Non è ben chiaro chi sia stata la prima ad addobbare il proprio seno invece che il proprio salotto, ma l’importante è il risultato. Un qualcosa di veramente originale, bisogna dirlo, oggettivamente parlando. Il trend è segnato.

