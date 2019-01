NON CES DI STUPIRTI - DALL’8 ALL’11 GENNAIO A LAS VEGAS TORNA LA FIERA DELLA TECNOLOGIA PIÙ PAZZA E INCREDIBILE DEL MONDO: ECCO UNA SELEZIONE DEI PRODOTTI PIÙ CURIOSI CHE HANNO VINTO IL PREMIO PER LE MIGLIORI INNOVAZIONI – DAL KIT DI PROGRAMMAZIONE BASATO SU HARRY POTTER (BACCHETTA SMART INCLUSA) AL CARICABATTERIE INFINITO, FINO AI ROBOT CHE…

Gianni Rusconi per www.ilsole24ore.com

Dall'8 all'11 gennaio è in programma l'edizione 2019 del Ces nella capitale del gioco d'azzardo. In attesa dei nuovi annunci, ecco una selezione dei prodotti più curiosi e originali che hanno vinto i Best Innovation Awards fra le circa trenta categorie in concorso, dai dispositivi wireless ai robot passando per i prodotti per le case smart

kano harry potter coding kit nano

Kano - Harry Potter Coding Kit Kano

Nella categoria “accessori per computer” il premio è andato al primo prodotto Stem (Science, Technology, Engineering e Math) dedicato al celebre personaggio nato dalla penna di J.K. Rowling. Il kit in questione comprende una bacchetta dotata di connettività wireless che si interfaccia con un tablet o un pc portatile per mettere l'utente di fronte ad oltre 70 sfide magiche ispirate dal mondo di Harry Potter.

plott letsplott

Plott - LetsPlott

Vincitrice nella categoria “virtual and augmented reality”, questa piattaforma permette di progettare oggetti dalle dimensioni reali attraverso immagini, video e link ipertestuali e portarli nel mondo fisico utilizzando componenti hardware in grado di fornire indicazioni passo dopo passo, eliminando la necessità di fare qualsiasi tipo di calcolo matematico.

energysquare universal wireless charger

Energysquare - Universal wireless charger

Per chi fa del risparmio energetico una missione, ecco un caricabatterie senza fili per computer portatili che sfrutta una tecnologia di ricarica conduttiva brevettata (“Power by Contact”) senza onde elettromagnetiche. L'obiettivo? Semplice: mantenere i notebook sempre carichi evitando tutti gli inconvenienti della convenzionale ricarica con cavi.

watergen genny

Watergen - Genny

Ad aggiudicarsi il “Best of innovations” nella categoria “Tech for a better world” è un generatore d'aria con accesso costante ad acqua potabile certificata e di qualità, pensato per eliminare la dipendenza dall'acqua del rubinetto, gli sprechi ambientali e il costo delle bottiglie di plastica. In altre parole si tratta di una soluzione “plug and drink” che per funzionare all'interno di case e uffici necessità solamente di corrente elettrica.

Oticon - Kaizn

oticon kaizn

Fra i software e le app mobili, il vincitore è il primo assistente personale basato su intelligenza artificiale al mondo nel campo dell'udito, in grado di apprendere costantemente i comportamenti dell'orecchio umano, le necessità uditive e le preferenze sonore degli utenti, invitandoli a indicare le rispettive esigenze in ambienti e situazioni diverse. Fra i suoi pregi anche quello di saper ottimizzare automaticamente nel tempo le impostazioni sonore là dove e quando necessario.

qoobi one

Qoobi - One

Nell'era della musica liquida, lo sforzo dei vendor di prodotti audio e video deve andare oltre le sole prestazioni. Quello della startup olandese premiato al Ces 2019 è un preamplificatore wireless che permette di riprodurre file musicali digitali da qualsiasi sorgente (smartphone, tablet e altri dispositivi) via Bluetooth, utilizzando le più avanzate tecnologie analogiche basate su valvole a vuoto. La promessa? Un suono incredibilmente brillante, emozionale e coinvolgente.

robolink zumi robocar

Robolink - Zümi RoboCar

L'innovazione premiata nella categoria “droni e robot” e sviluppata da un'azienda di San Diego attiva nel campo delle discipline Stem è una macchina dall'aspetto particolarmente amichevole, la cui principale finalità è quella di rendere accessibile per tutti il mondo dell'intelligenza artificiale e delle auto a guida autonoma.