1 apr 2019 14:44

NON FILEVA PIU' – LA 55ENNE NATALIA FILEVA, UNA DELLE DONNE PIÙ RICCHE DELLA RUSSIA, È MORTA IN UN INCIDENTE AEREO: IL SUO JET PRIVATO SI È SCHIANTATO IN FASE DI ATTERRAGGIO ALL’AEROPORTO DI EGELSBACH, IN GERMANIA – LA VITTIMA ERA COMPROPRIETARIA, INSIEME AL MARITO VLADILAV FILEV, DELLA SECONDA COMPAGNIA AEREA RUSSA, LA SIBERIAN AIRLINES NOTA COME S7, E AVEVA UNA FORTUNA STIMATA DA FORBES DI 600 MILIONI DI DOLLARI…(VIDEO)