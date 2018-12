NON FU SUICIDIO: CARLOTTA BENUSIGLIO È STATA UCCISA - LA PERIZIA A PIÙ DI DUE ANNI DAL RITROVAMENTO DELLA STILISTA, IMPICCATA A UN ALBERO DI MILANO. IL FIDANZATO MARCO VENTURI, CHE AVEVA PASSATO LA NOTTATA A BERE E LITIGARE CON LEI ED ERA ANCHE ACCUSATO DI STALKING, È PASSATO DA PERSONA INFORMATA SUI FATTI, COL FASCICOLO IN VIA DI ARCHIVIAZIONE, A INDAGATO PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO FINO AD ACCUSATO DI OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO

ANSA

marco venturi e carlotta benusiglio

Carlotta Benusiglio venne strangolata "con un mezzo naturale ovvero serrando la stessa sciarpa che la donna indossava" e poi venne simulato il suicidio lasciando "il corpo, ormai cadavere, sospeso all'albero". Lo scrivono i consulenti della Procura di Milano in una relazione depositata di recente sul caso della stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero, a Milano, il 31 maggio 2016.

In un'altra relazione, sempre depositata nei giorni scorsi, del consulente dei familiari della donna, assistiti dai legali Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini, si sostiene, in modo analogo, che la giovane morì per "strangolamento omicidiario" e poi il corpo venne appeso "per inscenare un impiccamento suicidiario". Nell'inchiesta del pm Gianfranco Gallo il fidanzato, Marco Venturi, è indagato per omicidio volontario. Di recente, però, una perizia disposta dal gip ha concluso per la tesi del suicidio. Il pm ora dovrà decidere se chiudere le indagini e chiedere il processo per l'uomo.

carlotta benusiglio e le violenze subite

Benusiglio, hanno scritto i periti nominati dal gip in una relazione depositata a fine luglio, è morta "con grande probabilità" a causa di una "asfissia prodotta da impiccamento" e sul cadavere riesumato non c'erano "lesioni" riconducibili ad un "eventuale strangolamento, parziale o totale, con successiva sospensione del corpo". La perizia è stata discussa in un'udienza davanti al giudice lo scorso 4 dicembre. Nel frattempo, tuttavia, una decina di giorni fa i medici legali Carmela Buonomo e Mariano Cingolani, nominati dal pm, hanno depositato una consulenza di oltre 40 pagine nella quale arrivano alla conclusione opposta: "la vittima" venne "attinta al collo", perse coscienza e morì "rapidamente".

carlotta benusiglio con la famiglia

Poi, l'omicida "magari anche attraverso l'uso della pashmina" lasciò il corpo "ormai cadavere, sospeso all'albero, allontanandosi dalla scena". Il tutto, spiegano, "ragionevolmente, avveniva in poche decine di secondi". Nella consulenza richiesta dai legali dei familiari della donna al professore Vittorio Fineschi, l'esperto scrive che "un soggetto che seguiva Carlotta a pochi passi di distanza" la inseguì e nel parco avrebbe "portato la sua aggressione, attingendo il collo di Carlotta con un braccio oppure afferrando la sciarpa che la stessa indossava e serrandola violentemente". E poi avrebbe simulato il suicidio all'albero.

CARLOTTA BENUSIGLIO 3

Nella lunga e complessa indagine, condotta dalla Squadra mobile e passata di mano dal pm Antonio Cristillo al collega Gianfranco Gallo, Marco Venturi (difeso dal legale Andrea Belotti) che aveva passato la nottata a bere e litigare con la fidanzata e anche accusato di stalking ai suoi danni in un'altra indagine, ha vissuto nel tempo una vera e propria parabola giudiziaria: da persona informata sui fatti, col fascicolo in via di archiviazione, a indagato per istigazione al suicidio fino ad accusato di omicidio volontario aggravato.

