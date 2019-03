25 mar 2019 18:05

NON IMPORTA LA DESTINAZIONE MA IL VIAGGIO – CLAMOROSO ERRORE DI ROTTA PER UN VOLO DELLA BRITISH AIRWAYS, DECOLLATO ALLA VOLTA DI DUSSELDORF, IN GERMANIA, E ATTERRATO INVECE A EDIMBURGO – PARE CHE AL COMANDANTE E AL COPILOTA DELL'AEREO SIANO STATE DATE…