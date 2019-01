15 gen 2019 17:53

NON MERAVIGLIAMOCI PIÙ DI NULLA: LÌ FUORI C’È UNO CHE HA SPESO 5.700 EURO PER POTER PRENDERE UN SOLO CAFFÈ CON CHIARA FERRAGNI - L'INIZIATIVA È STATA CREATA DAL SITO "CHARITY STARS" E IL RICAVATO, COME DECISO DALLA FASHION BLOGGER, SARÀ DEVOLUTO A "WHITE MATHILDA", CHE GESTISCE SPORTELLI ANTIVIOLENZA PER LE DONNE…