NON È UN PAESE PER VECCHI – UNA DONNA DI 92 ANNI, SOPRAVVISSUTA ALL’OLOCAUSTO, È STATA PESTATA A SANGUE SU UN BUS DI MONTREAL, IN CANADA – A FERMARE IL PESTAGGIO È STATO L'AUTISTA DEL BUS CHE HA RACCONTATO: “LA SIGNORA ERA IN SILENZIO E STAVA FACENDO UN CRUCIVERBA QUANDO È STATA PICCHIATA” – AD AGGREDIRLA BRUTALMENTE È STATO…