A 25 anni tenta di sedurre la padrona di casa che ne ha 76. E non va tanto per il sottile, per farle capire chiaramente le sue intenzioni, le si piazza davanti nudo come mamma l’ha fatto. Il risultato è che alla poveretta è quasi preso un colpo e appena si è riavuta ha chiamato la polizia. Il ragazzo è finito denunciato per atti osceni, ma non è chiaro se abbia o meno ricevuto lo sfratto.

I fatti risalgono a venerdì sera, quando una signora che vive nella zona di via Sacramora, a Rimini, chiama agitatissima il 113, dicendo che il suo inquilino le si è parato davanti senza vestiti, e peggio. La Volante arriva subito sul posto, trovando l’anziana parecchio agitata, pronta però a raccontare la storia dall’inizio. Tutto è cominciato, dice, verso le 18,30 del pomeriggio, quando il suo inquilino che abita nello stesso stabile, un romeno di 25 anni, le ha suonato alla porta.

Ma non era lì per pagare l’affitto, né per chiedere in prestito dello zucchero. Con un’impagabile faccia di bronzo, le ha detto che in quel momento si trovava solo in casa e se, per passare un po’ il tempo, la signora era disposta ad andare nel suo appartamento per vedere insieme un film pornografico.

Per un momento la donna ha pensato di avere capito male, non è possibile che abbia fatto una proposta simile. Ma quando gli ha chiesto di ripetere quello che aveva detto sperando di essersi sbagliata, il ragazzo le ha confermato che sarebbe stato felice di vedere il film a luci rosse insieme a lei. Interdetta, la donna ha mormorato un rifiuto oltraggiato, quindi si è chiusa la porta dietro le spalle ed è scesa fuori con la scusa di dovere andare a chiudere il cancello esterno della palazzina.

Finita lì? Neanche per sogno, perché l’anziana non aveva fatto i conti con l’«ardore» del giovane inquilino. Quando infatti è risalita per tornare nel suo appartamento, si è trovata di fronte il ragazzo nudo come un verme che si masturbava tranquillamente davanti a lei. Tanto per farle capire che le sue intenzioni erano ‘serie’. Sotto choc, la 76enne gli ha urlato dietro qualcosa ed è corsa in casa come un fulmine.

Quindi ha chiamato suo figlia raccontandole quello che le era appena successo, e questa le ha consigliato di chiamare subito la Polizia. Gli agenti sono andati quindi a bussare alla porta del romeno, il qualche non ha fornito grandi giustificazioni al suo gesto, e ha incassato senza fiatare la denuncia per atti osceni. E’ probabile però che presto debba cercarsi un altro posto dove vivere.