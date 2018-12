NON C’È PACE PER MEGHAN MARKLE – NAZI, MARIJUANA E OSTRACISMO: IL PADRE THOMAS RIVELA DETTAGLI IMBARAZZANTI E SI SCAGLIA CONTRO LA MONARCHIA, SPARANDO A ZERO SUL GENERO HARRY – “MI SENTO ISOLATO DALLA FAMIGLIA REALE. HO INVIATO INFINITE RICHIESTE DI CONTATTO, MA NON HO AVUTO RISPOSTA. NON C’È DA FIDARSI DI UNO CHE SI VESTIVA DA NAZISTA…” – E SUL PASSATO DELLA DUCHESSA: “AL SUO PRIMO MATRIMONIO IN GIAMAICA LA MARIJUANA...”

Da “www.amica.it”

thomas e meghan markle

Meghan Markle senza pace! L’ultima è il ritorno sulla scena di papà Thomas Markle, con un’intervista al Daily Mail. Intervista shock? Più o meno come le altre… Salvo che stavolta spara a zero contro il royal genero Harry.

E questo nell’attesa del libro shock che la sorellastra Samantha Markle minaccia di mandare in stampa. Meghan Markle come non l’avete vista mai, è già lo slogan pubblicitario.

Intanto tocca a papà. Il quale dopo qualche mese di silenzio è tornato a far sentire le proprie lamentele di padre abbandonato. Il 74enne ex regista/tecnico hollywoodiano conferma di sentirsi isolato dalla famiglia reale. Dice di aver inondato la figlia di richieste di contatti. Spara a zero anche contro la famiglia reale. In particolare contro Harry.

thomas markle e meghan 2

Thomas Markle dice proprio alla figlia di non fidarsi. Che non sempre la Royal Family di cui è entrata a far parte, si è comportata bene. E ricorda le foto di Harry vestito da nazista (nel 2005) e poi nudo, a Las Vegas nel 2012. Dice che quelle sono cose che lui non ha mai fatto…

Cose di una vita fa. Quella di Harry… Quando il principe era dirty Harry e non il marito innamorato in attesa di diventare papà di oggi…

Il padre della duchessa di Sussex non si ferma qua. Nell’intervista parla di infinite richieste di contatto con la figlia. Fatte perfino tramite il suo agente hollywoodiano. Spedite via posta. E tramite Doria Ragland, la madre che ha raggiunto Meghan a Londra e che si trasferirà con lei e con Harry al Frogmore Cottage, a inizio 2019. Risposte? Nessuna. Il padre di Meghan parla di ‘un muro di silenzio’…

thomas markle e meghan 1

Parla di tutto, Thomas Markle. Sfiora l’argomento ‘scontri con Kate Middleton’, comprese le lacrime della Duchessa di Cambridge il giorno del Royal Wedding, a causa dell’abito da damigella di Charlotte. Dice che la figlia può essere ‘demanding’, esigente, ma rude mai… L’intervista è uscita qualche ora prima dell’annuncio (niente di ufficiale al momento), che anche la segretaria privata di Harry e Meghan avrebbe dato le dimissioni…

meghan e la regina 2

Ribadisce che l’attacco di cuore che gli impedì si essere presente al Royal Wedding lui l’ha avuto sul serio. E condivide le lettere che lui e la figlia si sono scambiati per anni.

Compresi biglietti d’auguri, cartoline dalle vacanze, fotografie e l’invito al suo primo matrimonio, quello con Trevor Engelson, nel 2011. Lei e lui di spalle, sulla spiaggia, in costume da bagno, una birra in mano…

Davvero private. E, appunto, di una vita di tutti fa…

Da "www.dilei.it"

Meghan Markle è di nuovo nei guai dopo che il padre ha deciso di rivelare alcuni segreti imbarazzanti del suo passato.

La star di Suits e Thomas Markle non si parlano dal 19 maggio, data in cui Meghan ha sposato Harry, diventando la duchessa di Sussex ed entrando a tutti gli effetti nella Royal Family. Tutta colpa di alcune foto vendute ai tabloid dall’uomo e di dichiarazioni decisamente imbarazzanti e private, rilasciate in seguito.

thomas markle 1

Dopo la bufera mediatica Thomas ha cercato di riconciliarsi con la figlia, ma le cose non sono andate come sperava, così oggi torna all’attacco, svelando alcuni segreti scomodi di Meghan Markle. La duchessa è incinta del suo primo figlio e si prepara a trascorrere il primissimo Natale dopo le nozze insieme a tutta la famiglia reale.

meghan markle e trevor engelson 1

A turbare la sua serenità però ci ha pensato prima il fisco americano, poi suo padre. Thomas infatti ha rilasciato una nuova intervista in cui è tornato a parlare del primo matrimonio di Meghan. Come tutti ben sanno la Markle è stata già sposata, nel 2011 infatti era convolata a nozze con il produttore Trevor Engelson. La cerimonia si era svolta in Giamaica ed era stata, secondo quanto raccontato dal padre, molto diversa dal Royal Wedding.

meghan markle e trevor engelson 1 1

Thomas ha svelato al Sun che la cerimonia è durata pochi minuti, dopodiché tutti gli ospiti hanno iniziato a bere e a ballare. Merito anche (a quanto pare) di un piccola dose di marijuana che Meghan aveva deciso di mettere nelle wedding bag riservate ad amici e parenti presenti alle nozze.

“Meghan aveva pianificato tutto nei minimi dettagli – ha svelato Thomas parlando del primo matrimonio e della presenza della marijuana al ricevimento -. È illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù. Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei”.

harry e meghan 1

Un’intervista che, probabilmente, desterà grande imbarazzo in Meghan e nella famiglia reale. Anche se è diventata la duchessa di Sussex ed è un’icona fashion, la Markle continua ad essere perseguitata dal suo passato e da parenti che non hanno alcuna intenzione di tenere un profilo basso.

meghan markle thomas markle con la figlia meghan meghan markle col padre thomas