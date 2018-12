NON SI STA PIÙ TRANQUILLI NEMMENO AL CAMPO SANTO – LO SCANDALO DEL “FONDO ZEVOLA” A NAPOLI: DOVEVA ESSERE UN NUOVO CIMITERO, CON MIGLIAIA DI NUOVE FOSSE ALL’APERTO E UN NUOVO FORNO CREMATORIO – È FINITA COSÌ, CON UN’ENORME DISCARICA A CIELO APERTO DOVE SPUNTANO OSSA E AMIANTO – LA VIDEO INCHIESTA DE “LA STAMPA”

TOMBE, AMIANTO E SCHELETRI ABBANDONATI: LO SCANDALO DEL CIMITERO DI NAPOLI

Giampiero De Luca per www.lastampa.it

(montaggio Ugo Leo)

tombe e scheletri abbandonati al cimitero di napoli 1

Santa Maria del Pianto, quartiere Poggioreale, Napoli. È il principale cimitero della città e uno dei più estesi d’Europa. Qui sono sepolti il filosofo Benedetto Croce, il primo presidente della Repubblica Enrico De Nicola, Totò. Ma il cimitero di Poggioreale ha anche un lato oscuro. È il Fondo Zevola.

tombe e scheletri abbandonati al cimitero di napoli 19

Nel 2006 il Comune deliberò un progetto da 14 milioni di euro per realizzare migliaia di fosse all’aperto, un forno crematorio cittadino e restaurare vecchie opere. Oggi appare così. Una giungla in piena città. Negli Anni 90, prima che approvassero il progetto, la zona era una enorme discarica di rifiuti speciali cimiteriali.

tombe e scheletri abbandonati al cimitero di napoli 2

Basta scavare di qualche centimetro per trovare stracci di indumenti in cui erano avvolte salme ormai senza nome, pezzi di legno, materiale di risulta, persino amianto. Prima di far nascere questo nuovo cimitero, il terreno su cui sorge non è stato bonificato, anche se andava fatto. Tre milioni di euro sono stati spesi per nulla.

tombe e scheletri abbandonati al cimitero di napoli 3

tombe e scheletri abbandonati al cimitero di napoli 18

Ma questo non è l’unico scandalo del cimitero di Poggioreale. Nei sotterranei di Palazzo Ferdinando, 500 fosse sono state realizzate e mai condonate. Sono state costruite di dimensioni più piccole rispetto alla norma: le bare non riescono ad entrarci. Due feretri, posti l’uno di fronte all’altro come da progetto, non possono essere interrati: manca lo spazio.

CIMITERO POGGIOREALE NAPOLI

Costo dell’opera: 230 mila euro. Soldi provenienti dalle casse comunali. Non potrebbero essere utilizzate, eppure c’è chi è stato sepolto e forse dimenticato. Come sono state dimenticate queste ossa di defunti. Lo smaltimento delle ossa umane è un altro problema. In una vecchia sala, adibita in passato a obitorio, sono ammassate in sacchi e vecchie bare. E pare che nessuno pensi più neppure a loro.

