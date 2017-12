24 dic 2017 19:01

PER NON SUORA QUANDO? - UNA RAGAZZA DI 25 ANNI DI AVELLINO VUOLE FARSI SUORA: PADRE E FRATELLO LA RAPISCONO PER IMPEDIRGLIELO - STORDITA CON UN SONNIFERO E TRASCINATA IN AUTO, A LA RAGAZZA È RIUSCITA A DIVINCOLARSI E A RICHIAMARE L’ATTENZIONE DEI PASSANTI, CHIEDENDO DISPERATAMENTE AIUTO