NON VI BASTAVANO I TERRAPIATTISTI? ECCO I TERRACAVISTI – IL TECNICO ELETTRONICO MASSIMILIANO STEFFEN A “LA ZANZARA”: “LA TERRA NON È PIENA, MA CAVA, DENTRO VIVE UN’ALTRA CIVILTÀ SUPERIORE ALLA NOSTRA. GLI INTRATERRESTI (SIC!) VIVONO ANCHE DIECIMILA ANNI” – “SONO STATO NELLA TERRACAVA, SI FA L’AMORE MEGLIO, NON ESISTE MATRIMONIO E NON C’È BISOGNO DI VIAGRA” – VIDEO

Da “la Zanzara – Radio24”

MASSIMILIANO STEFFEN

“La terra non è piatta, ma è cava. Cioè non è piena. Le informazioni che abbiamo vengono date da un sistema che vuole opprimere l’apertura delle coscienze, quindi informando di cose false che purtroppo agiscono a livello inconscio”. Ecco, arrivano i terracavisti. Quelli che pensano che il nostro pianeta in realtà sarebbe cavo, e all’interno conterrebbe un piccolo mondo illuminato da una stella spirituale e abitato da una civiltà che vive nella quinta e nella sesta dimensione.

terracavisti 3

A La Zanzara su radio 24 parla Massimiliano Steffen, di Acqui Terme, tecnico informatico, sostenitore di questa teoria. “La Terra – dice – è cava, assolutamente. E in questa cavità si entra dai poli, ma ci sono tanti altri accessi. Dentro è completamente vuoto. Sotto i tuoi piedi immagina che vai giù, giù, giù e c’è una superfice con una vegetazione come tutta quella che c’è da noi. Chi ci vive? Ci vivono tutte quelle che sono le popolazioni del passato, più altri esseri che arrivano dal cosmo con cui collaborano da sempre.

terracavisti 2

C’è un habitat che è sostenuto da una stella luminosa che è all’interno di questo spazio vuoto. Dentro quindi c’è altra vita, esatto”. Chi sarebbero questi che vivono sotto di noi?: “Sono degli intraterrestri, per rendere meglio l’idea. Però non sono nient’altro che le culture che un tempo vivevano in superfice nelle varie evoluzioni che ci sono state. Cioè ci sono delle anime che hanno già compiuto i loro salti evolutivi. Quindi ai confini di questi cicli evolutivi erano come anime idonee a vivere un’esistenza diversa a quella a cui siamo abituati oggi qui.

terracavisti 4

E’ un tipo di civiltà basata su principi di unità, fratellanza, amore. E’ una civiltà superiore per il semplice fatto che hanno già realizzato i principi fondamentali dell’esistenza. Vivono in pace, non esiste proprio l’idea della guerra. Non ci sono confini”. Ma tu sei stato avvicinato da questi?: “Io sono stato avvicinato dopo esser entrato in un cerchio di grano che hanno fatto qui ad Acqui Terme. Da chi sono stato contattato? Da questi popoli che vivono all’interno del pianeta. Hanno un capo, viene chiamato da molto tempo Melchisedech. L’ho incontrato qualche tempo dopo”.

terracavisti 5

Ma tutti possono entrare in questi mondi?: “No, assolutamente no. Bisogna avere la frequenza interiore idonea”. Cosa ha di più bello questo mondo, si tromba di più?: “Non di più, meglio. Perché hai un’associazione completa con quello che è il tuo spirito e il tuo amore. Non esiste un matrimonio come lo facciamo qui sopra con un principio religioso”.

terracavisti

“Anche mia moglie – dice ancora Steffen – è terracavista, mentre mia figlia ha ideali diversi. Ma non mi interessa perché è molto giovane. Mia moglie è perfettamente in linea con me, perché anche lei ha delle connessioni con altri esseri che stanno nel cosmo”. Lei pensa di essere disturbato?: “Assolutamente no. E non è che pensano che esistano altri esseri, l’ho visto in prima persona, è un’esperienza diretta. Perché ho potuto vedere con i miei occhi. Nella terra cava non si mangiano gli animali, non si sfruttano gli animali, sono vegani.

Si fa all’amore non per puro piacere, ma per un piacere interiore. Il viagra non esiste perché non c’è bisogno. Anche la masturbazione non serve. E vivono fino a 8-9-10.000 anni. Stiamo parlando di quarta dimensione. Si invecchia fino ad un certo punto, e si muore per volontà. La parte luce del proprio spirito è in pieno contatto con le cellule. E le governa per consapevolezza”.

terracavisti 1

Lei è sicuro di non aver bisogno di uno bravo?: “Ho già parlato con psicologi e ho fatto degli incontri. Hanno detto che sono normale e che è tutto a posto”. Come ci si muove nella terra cava?: “Ci si sposta con dei sistemi che si agganciano ai campi gravitazionali interni ed esterni. Non si usano carburanti o energia elettrica. Usano delle forze che sono in grado di ancorarsi a quelli che sono i campi elettromagnetici del pianeta e del cosmo. Diciamo che non devono bruciare niente, consumare niente. Raccolgono l’energia dal piano eterico del cosmo. E tutte queste cose le ho viste”.