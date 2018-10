NOTTE DI FOLLIA A NAPOLI: FERITO UN TIFOSO DEL LIVERPOOL IN PIENO CENTRO - 28 ULTRA' AZZURRI FERMATI E IDENTIFICATI - UN GRUPPO DI TIFOSI INGLESI, A NAPOLI PER LA PARTITA DI CHAMPIONS DI QUESTA SERA, È STATO AGGREDITO NEI PRESSI DI UN BAR - IL QUESTORE: “EPISODIO INQUALIFICABILE E IMMOTIVATO”

Mimmo Malfitano per gazzetta.it

Un vero e proprio raid, avvenuto la scorsa notte nel centro di Napoli. Alcuni tifosi napoletani hanno aggredito alcuni tifosi del Liverpool che passeggiavano in via Cesare Rossarol e facilmente identificabili dalle loro sciarpe rosse, i colori dei Reds. Un sostenitore inglese è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare dove gli sono state suturate alcune ferite e giudicato guaribile in una settimana.

PARLA IL QUESTORE — L’episodio è stato stigmatizzato dal Questore, De Iesu, che ha garantito per il funzionamento dell’ordine pubblico allo stadio. “L’episodio di stanotte è inqualificabile e immotivato. Sono eventi che non fanno bene alla città, nonostante gli appelli che ho rivolto ai tifosi, ma evidentemente non arrivano ai gruppi più giovani. Sono atti che non c’entrano assolutamente niente col calcio. Purtroppo questa città si caratterizza spesso per eventi criminali quotidiani. Gli uomini della DIGOS hanno fatto un’attenta osservazione della città.

La DIGOS ha, infatti, identificato circa 28 uomini provenienti da vari gruppi di tifosi. Partita in tutta sicurezza? Sì assolutamente. Che i tifosi vivano un momento ludico e di sostegno alla squadra! Le persone stiano tranquille ci saranno robuste operazioni di prevenzione anche di filtraggio”, ha spiegato il Questore intervenendo a Crc. . Stasera allo stadio saranno presenti 700 uomini delle forze dell'ordine.

