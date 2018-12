NUBE TOSSICA SU ROMA: IN FIAMME IL TMB SALARIO, FAMIGERATO CENTRO DI SMISTAMENTO RIFIUTI. ODORE ACRE E FUMO FINO IN CENTRO - ''L'IMPIANTO È COMPROMESSO, CHE IL FUMO SIA TOSSICO È EVIDENTE'', E IL MUNICIPIO CHIUDE L'ASILO IN ZONA. LA SUA DISTRUZIONE MANDERÀ IN TILT LA RACCOLTA GIÀ DIFFICILE DELL'IMMONDIZIA - ''L'IMPIANTO ANDAVA CHIUSO PRIMA, ORA NON RICEVERÀ PIÙ NULLA''

Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di circa 2 mila metri quadrati per domare le fiamme. Il fumo è visibile a chilometri di distanza e l'odore acre si avverte fino nel centro di Roma. Il Tmb Salario, continuamente al centro di polemiche, è fondamentale per il sistema rifiuti della Capitale e la sua distruzione manderà in tilt la raccolta già difficile dell'immondizia.

«L'impianto Tmb è completamente compromesso. Che il fumo sia tossico è evidente perché brucia spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci hanno tranquillizzato sul fatto che si sta dirigendo verso zone non abitate. Quindi al momento non siamo allarmati per questo. Per precauzione però l'asilo vicino al Tmb è stato chiuso», ha detto il presidente del Municipio III di Roma Giovanni Caudo. «Questa è l'ulteriore prova che questo impianto di via Salaria va chiuso. Noi lo stiamo dicendo da mesi, è obsoleto, vecchio. Non bisognava arrivare a queste situazioni».

(ANSA) - Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell'impianto Ama di via Salaria a Roma. Sul posto 12 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di circa 40 uomini, e i carabinieri. Le fiamme sono divampate in un capannone di circa duemila metri quadrati.

(ANSA) - L'odore di bruciato sprigionato dal maxirogo divampato nella notte nell'impianto per i rifiuti di via Salaria a Roma è stato avvertito anche nel centro della Capitale. Sulla zona si è sollevata un densa nube di fumo e l'odore acre è stato avvertito in diverse zone della città. Per spegnere l'incendio sono al lavoro da circa 5 ore diverse squadre dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

(ANSA) - "L'impianto Tmb è completamente compromesso. Che il fumo sia tossico è evidente perché brucia spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci hanno tranquillizzato sul fatto che si sta dirigendo verso zone non abitate. Quindi al momento non siamo allarmati per questo. Per precauzione però l'asilo vicino al Tmb è stato chiuso". Lo ha detto il presidente del Municipio III di Roma Giovanni Caudo.

(ANSA) - "L'impianto andava chiuso prima, ora ovviamente non potrà arrivarci più nulla e bisognerà affrontare seriamente e tutti insieme la questione rifiuti di Roma, affinché l'immondizia che non riesce più ad arrivare qui non finisca per strada. Si tratta quasi del 25% dell'indifferenziata di Roma. È impossibile rimettere in funzione il Tmb perché tutti i macchinari sono compromessi e per spegnere completamente, come ci hanno spiegato i vigili del fuoco, ci vorranno un paio di giorno". Così il presidente del Municipio III di Roma Giovanni Caudo.

(ANSA) - L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, è già al lavoro per monitorare la qualità dell'aria a seguito dell'incendio divampato la scorsa notte nell'impianto Ama di via Salaria. Lo rende noto la Regione.

(ANSA) Il Campidoglio, a quanto si apprende, sta valutando tutte le opzioni per redistribuire i rifiuti di Roma che venivano lavorati nell'impianto Tmb Salario reso inservibile dall'incendio che vi si è sviluppato.

