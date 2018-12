OGNI TANTO UNA BUONA NOTIZIA – SE LA LISTA D’ATTESA È TROPPO LUNGA I MEDICI NON POTRANNO PIÙ FARE ATTIVITÀ DA PRIVATI. LA NOVITÀ CHE FA DISPERARE I CAMICI CHE SI ARRICCHISCONO CON LE VISITE DA LIBERI PROFESSIONISTI È NEL NUOVO PIANO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

I medici ospedalieri e delle Asl non potranno più fare attività libero professionale se non rispettano i tempi massimi di attesa per visite, ricoveri e analisi. La novità destinata a sollevare malcontento tra i camici bianchi è contenuta nel nuovo Piano nazionale per il contenimento delle liste d' attesa, trasmesso ieri dal ministro della Salute, Giulia Grillo, alla Conferenza delle Regioni, che dovrà adottarlo entro 60 giorni.

«Un provvedimento assente da 10 anni e che fissa regole certe, stanziando 350 milioni nel triennio per dire basta alle attese infinite per una vista medica o un esame diagnostico», ha dichiarato la responsabile della Sanità. Che nel documento di 172 pagine piazza anche un' altra novità importante: la possibilità per i cittadini che non vedano rispettati i tempi massimi di attesa di rivolgersi a strutture private o nei reparti solventi di quelle pubbliche, pagando al massimo il ticket mentre la prestazione sarà a carico dell' Asl. (…)

